Fiyatlar 15 TL'ye kadar düştü! Çılgın indirim geldi! İşte TMO'da ayçiçek yağı, fındık, pirinç, fasulye, mercimek, nohut fiyatları
Perakende ürünlerinin listesi kapsamında kavrulmuş fındık 500 gram 43 TL olarak belirlendi. Bunun yanı sıra paketli doğal fındık içinin fiyatı ise 45 TL olarak ön plana çıkıyor. Fındık Krokan 500 gram paket 40 TL olarak ön plana çıkarken Fındık ezmesi 320 gramlık 22 TL olarak fiyatları belirlendi.
28.10.2022 10:15 - Son Güncelleme: 28.10.2022 10:15
Toprak Mahsulleri Ofisi bağlamında herkesi ilgilendiren haber nihayet açıklandı. Bu haber kapsamında Ayçiçek yağı, fındık yapı, pirinç ve fasulye fiyatları merak ediliyordu. Peki, TMO hangi ürünlerde indirimler yapacak?
Genellikle yakın vakitte oluşturulan açıklamalara baktığımız vakit TMO'nın değişik ürünlerde indirimler yapacağına dair mühim bilgilere ulaşmak olası olmaktadır.
Bunun yanı sıra kuru fasulye ufak boy ürünlerin fiyatları ise 16 TL olarak belirlenmiştir. TMO bağlamında oluşturulan yeni açıklamaların sonrasında başka ürünlerde de fiyatlar belli olmaya başlandı.