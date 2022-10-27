Brent petrol düştü AKARYAKIT FİYATLARI KENDİNİ GÜNCELLEDİ! 27 Ekim son dakika BENZİN, MOTORİN, LPG’ye indirim var mı? BP, Opet, Shell yeni fiyat LİSTESİ...

Sabah saatlerinden itibaren güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor. 81 ilde milyonlarca araç sahibi benzin, mazot, LPG'ye indirim var mı yok mu merak ediyor. Brent petrol düştü AKARYAKIT FİYATLARI KENDİNİ GÜNCELLEDİ! BP, Opet, Shell yeni fiyat LİSTESİ belli oldu. Son olarak 23 Ekim günü itibarıyla motorin fiyatları 1 lira 7 kuruş indirim yapılmıştı. İşte yeni duyurular...