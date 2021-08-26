Elinizi çabuk tutun! Sıfır faiz ve 90 bin TL krediyle araba anahtarı cebinizde! 12 ay taksit var…

Sıfır araçlara gösterilen ilgi nedeniyle araç satışlarında yoğunluk devam ediyor. ÖTV düzenlemesi sonrası bazı araç modellerinin 70 bin TL'ye varan düşüş yaşadığı görülüyor. Bu nedenle elini çabuk tutarak araç almak isteyen vatandaşlar aynı zamanda da kampanyalardan faydalanabiliyor. Son olarak Peugeot tarafından başlatılan kampanyaya göre; sıfır faizle ve 90 bin TL krediyle araba almanız mümkün olabilecek. Geri ödemede ise 12 taksit imkanı veriliyor. Araba almak isteyenlerin merak ettiği haberin detayları!