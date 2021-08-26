Elinizi çabuk tutun! Sıfır faiz ve 90 bin TL krediyle araba anahtarı cebinizde! 12 ay taksit var…
Sıfır faiz ve 90 bin TL krediyle araba alma şansı! ÖTV düzenlemesiyle birlikte araç fiyatlarında meydana gelen düşüş nedeniyle sıfır araçlara yoğun ilgi devam ediyor. Galerilerde yaşanan yoğunluk nedeniyle araçların teslim tarihi birkaç ay sonrasına veriliyor. Birçok firma da kredi kampanyası başlatıyor ve vatandaşların araç almasını kolaylaştırıyor. Son olarak Peugeot tarafından başlatılan kampanyaya göre; sıfır faiz ve 90 bin TL krediyle araba alabiliyorsunuz. Kredinin geri ödemesi 12 taksite bölünüyor. İşte sıfır faizli krediyle araç almanın yolları!
Sıfır araçlara gösterilen ilgi nedeniyle araç satışlarında yoğunluk devam ediyor. ÖTV düzenlemesi sonrası bazı araç modellerinin 70 bin TL'ye varan düşüş yaşadığı görülüyor. Bu nedenle elini çabuk tutarak araç almak isteyen vatandaşlar aynı zamanda da kampanyalardan faydalanabiliyor. Son olarak Peugeot tarafından başlatılan kampanyaya göre; sıfır faizle ve 90 bin TL krediyle araba almanız mümkün olabilecek. Geri ödemede ise 12 taksit imkanı veriliyor. Araba almak isteyenlerin merak ettiği haberin detayları!
PEUGEOT 208 FİYAT LİSTESİ!
Benzin
Yeni 208 ACTIVE 1.2 PureTech 75hp MT5: 199.000 TL
Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8: 231.300 TL
Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8: 249.372 TL
Yeni 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 320.000 TL
Dizel
Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 241.950 TL
Yeni 208 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 258.616 TL
PEUGEOT 2008 FİYAT LİSTESİ!
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT: 265.622 TL
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 338.000 TL
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack: 352.000 TL
2008 ALLURE BUSINESS DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp MT: 240.205 TL
2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp MT: 241.038 TL
2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 365.000 TL
2008 ALLURE BUSINESS DYNAMIC 1.2 PureTech EAT8: 360.000 TL
2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.2 PureTech EAT8: 361.000 TL
2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 404.000 TL
2008 GT DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp EAT8: 389.000 TL
2008 GT DYNAMIC PLUS 1.2 PureTech 130hp EAT8: 399.000 TL
2008 GT 1.2 PureTech 155hp EAT8: 414.000 TL
2008 GT DYNAMIC 1.2 PureTech 155hp EAT8: 399.000 TL