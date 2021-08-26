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Elinizi çabuk tutun! Sıfır faiz ve 90 bin TL krediyle araba anahtarı cebinizde! 12 ay taksit var…

Sıfır faiz ve 90 bin TL krediyle araba alma şansı! ÖTV düzenlemesiyle birlikte araç fiyatlarında meydana gelen düşüş nedeniyle sıfır araçlara yoğun ilgi devam ediyor. Galerilerde yaşanan yoğunluk nedeniyle araçların teslim tarihi birkaç ay sonrasına veriliyor. Birçok firma da kredi kampanyası başlatıyor ve vatandaşların araç almasını kolaylaştırıyor. Son olarak Peugeot tarafından başlatılan kampanyaya göre; sıfır faiz ve 90 bin TL krediyle araba alabiliyorsunuz. Kredinin geri ödemesi 12 taksite bölünüyor. İşte sıfır faizli krediyle araç almanın yolları!

26.08.2021 18:04 - Son Güncelleme: 26.08.2021 18:04
Elinizi çabuk tutun! Sıfır faiz ve 90 bin TL krediyle araba anahtarı cebinizde! 12 ay taksit var…

Sıfır araçlara gösterilen ilgi nedeniyle araç satışlarında yoğunluk devam ediyor. ÖTV düzenlemesi sonrası bazı araç modellerinin 70 bin TL'ye varan düşüş yaşadığı görülüyor. Bu nedenle elini çabuk tutarak araç almak isteyen vatandaşlar aynı zamanda da kampanyalardan faydalanabiliyor. Son olarak Peugeot tarafından başlatılan kampanyaya göre; sıfır faizle ve 90 bin TL krediyle araba almanız mümkün olabilecek. Geri ödemede ise 12 taksit imkanı veriliyor. Araba almak isteyenlerin merak ettiği haberin detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Elinizi çabuk tutun! Sıfır faiz ve 90 bin TL krediyle araba anahtarı cebinizde! 12 ay taksit var…

Peugeot 508, 2008, 3008, 5008 ve Rifter modelleri için 90 bin TL sıfır faizli finansman desteği sağlıyor. Yeni 208 modeli için ise 50 bin TL 0,99 faiz oranı ile kredi çekebiliyorsunuz. Kampanyanın 31 Ağustos 2021 tarihinde biteceği duyuruldu!

Elinizi çabuk tutun! Sıfır faiz ve 90 bin TL krediyle araba anahtarı cebinizde! 12 ay taksit var…

PEUGEOT 208 FİYAT LİSTESİ!

Benzin

Yeni 208 ACTIVE 1.2 PureTech 75hp MT5: 199.000 TL

Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8: 231.300 TL

Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8: 249.372 TL

Yeni 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 320.000 TL

Dizel

Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 241.950 TL

Yeni 208 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 258.616 TL

Elinizi çabuk tutun! Sıfır faiz ve 90 bin TL krediyle araba anahtarı cebinizde! 12 ay taksit var…

PEUGEOT 2008 FİYAT LİSTESİ!

2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT: 265.622 TL

2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 338.000 TL

2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack: 352.000 TL

2008 ALLURE BUSINESS DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp MT: 240.205 TL

2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp MT: 241.038 TL

2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 365.000 TL

2008 ALLURE BUSINESS DYNAMIC 1.2 PureTech EAT8: 360.000 TL

2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.2 PureTech EAT8: 361.000 TL

2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 404.000 TL

2008 GT DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp EAT8: 389.000 TL

2008 GT DYNAMIC PLUS 1.2 PureTech 130hp EAT8: 399.000 TL

2008 GT 1.2 PureTech 155hp EAT8: 414.000 TL

2008 GT DYNAMIC 1.2 PureTech 155hp EAT8: 399.000 TL

Elinizi çabuk tutun! Sıfır faiz ve 90 bin TL krediyle araba anahtarı cebinizde! 12 ay taksit var…

PEUGEOT 308 FİYAT LİSTESİ!

Benzin
308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik: 246.038 TL
308 ALLURE SPORT 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Tam Otomatik: 261.872 TL
Dizel
308 STYLE TECH 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Tam Otomatik: 261.950 TL

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