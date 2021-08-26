Fiyatlar 105 bin TL sevilerinde geziniyor! Araba almak isteyenlerin aklı başından gidecek! İşte en ucuz 20 otomobil modeli ve markası!

Toyota Motor'un geçen perşembe günü Güney Asya'da yayılmasının etkisiyle yaşadığı tedarik sorunları nedeniyle, Eylül ayı küresel üretimini önceki planına göre yüzde 40 oranında azaltacağı açıklamasını hatırlatan Ceylan, Honda'nın Çin'in Guangzhou şehrinde bu ay araç üretimini 20 bin otomobil veya Temmuz sonu itibariyle üretim planının yüzde 20'si kadar azalttığını hatırlattı. Aykan Ceylan ayrıca Nissan Motor'un Malezya'dan cips tedariki üzerindeki etkisi nedeniyle ABD'nin Tennessee eyaletindeki fabrikasını iki haftalığına kapattığını Wolkswagen, General Motors ve diğer küresel otomobil üreticilerinin de, esas olarak yarı iletken sıkıntısının bir sonucu olarak geçen yılın sonlarından bu yana üretimi kısmak zorunda kaldılarlarını yazdı.