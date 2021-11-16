918 TL tek seferlik olarak ödeme alıyorsunuz! Dul, yetim, anne, baba ve kardeşler için de veriliyor!
918 TL dul, yetim, anne, baba ve kardeşler için hemen veriliyor. Cenaze ödeneği temel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tespit edilen şartlara makul olan bireylerin vefat etmesi halinde ailesine bir defaya mahsus olarak ödenen yardımı ifade eder. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta primi ödeyen ya da belli bir tutara kadar ödemiş olan kişilerin vefat etmeleri halinde cenaze yardımı ödüyor. Cenaze yardım ödemeleri SGK'ya oluşturulan yazılı müracaat ardından alınırken geçmişe dönük müracaat yapma hakkı da bulunuyor.
Peş peşe açıklama yapıldı. Anında ödeme alabilirsiniz! Dul, yetim, anne, baba ve kardeşlere veriliyor. 918 TL ödeme alıyorsunuz! Sosyal Güvenlik Kurumu'nda en çok unutulan ödemeler arasında cenaze yardım paraları da bulunuyor. Cenaze yardım paraları belirli birtakım koşulların sağlanması halinde vefat eden bireyin ailesine ödeniyor. Ödemelerde ilk olarak bireyin eşi ve çocuklarına ödeme yapılırken eşi çocuğu olmayan kişilerin anne, baba ve kardeşleri de bu ödemelerden faydalanmakta.
Ödeneği alabilmek amacıyla SGK İl Müdürlüklerine yazılı müracaat şart. Hem de geçmişe dair cenaze yardımı almamış olanlar 5 sene içerisinde müracaatta bulunabilir ve yardım alabilirler.
SGK'DAN CENAZE YARDIM PARASI
SGK resmi sitesinde cenaze yardım ödeneğine dair yapmış bulunduğu açıklamasında "Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca tespit edilip Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı doğrultusundan onaylanan kişi üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa oluşturulan yardımdır." bilgilerini kullandı.