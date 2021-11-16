918 TL tek seferlik olarak ödeme alıyorsunuz! Dul, yetim, anne, baba ve kardeşler için de veriliyor!

Peş peşe açıklama yapıldı. Anında ödeme alabilirsiniz! Dul, yetim, anne, baba ve kardeşlere veriliyor. 918 TL ödeme alıyorsunuz! Sosyal Güvenlik Kurumu'nda en çok unutulan ödemeler arasında cenaze yardım paraları da bulunuyor. Cenaze yardım paraları belirli birtakım koşulların sağlanması halinde vefat eden bireyin ailesine ödeniyor. Ödemelerde ilk olarak bireyin eşi ve çocuklarına ödeme yapılırken eşi çocuğu olmayan kişilerin anne, baba ve kardeşleri de bu ödemelerden faydalanmakta.