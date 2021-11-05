Fitch Ratings’ten flaş Türkiye açıklaması: Şoklara uyum sağlayarak büyümeyi başardı!

"TÜRKİYE BORÇ VE BÜTÇE AÇIĞINDA EMSALLERİNE GÖRE DAHA İYİ DURUMDA"

Türkiye'nin hali hazırda kredi derecelendirme kuruluşu tarafından "BB" notu ve "durağan" not görünümü ile değerlendirildiğini hatırlatan Morales, "Türkiye'nin kredi notu, borç seviyeleri ve bütçe açığı açısından emsallerine kıyasla önemli ölçüde daha iyi durumda olan kamu maliyesine ilişkin Türkiye ekonomisine vurguladığımız bazı güçlü yönlerini yansıtmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.