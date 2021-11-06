17 banka imzayı attı mı? 0.92 faizle kampanya başladı! Bakanlık destekli konut kredisi kampanyası vatandaşı mest edecek!
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı doğrultusundan onaylanan riskli yapı amacıyla kentsel dönüşüm kredisi veren bankalar sayfamızda yer almaktadır. Yıkılmaya yüz tutmuş yapılarınızı Bakanlık doğrultusundan mutabakata varılan bankalara müracaat yaparak ideal faizli konut kredisi alabilirsiniz. 2021 senesinde uyuşma sağlanan bu 17 bankaya gerçekleştireceğiniz müracaatlar sonucunda en ideal faiz sahibi olan Mortgage kredisi faiz oranlarından bile daha ideal faizlerde yapılacak olan ev amacıyla kredi alabilirsiniz.
0.92 faizle kampanya başlamış durumda. T.C. Çevre ve Şehircilik bakanlığı doğrultusundan anlaşmalı olunan bankalardan konut kredisi faiz desteği alabilmeniz amacıyla ilk olarak riskli yapıya sahip olmanız gerekmektedir. Depreme dayanıksız, çökmeye yüz tutmuş, kullanım ömrünü tamamlamış bina ya da ev sahibi iseniz yada binada daireniz varsa gerçekleştireceğiniz dilekçeyle başvurunuzla devletten kentsel dönüşüm desteği almak amacıyla ilk aşaması atmış olursunuz.
VAKIFBANK KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ
1) Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün "Riskli Alan"da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün "Riskli Yapı" olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.
Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İdare tarafından AFAD'ın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı ifade eder.
Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder.
2) Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli yapı olarak belirlenen binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.
3) Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli kredi tutarı en fazla 200.000.-TL'dir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı her bir bağımsız bölüm için 200.000.-TL 'yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 1.000.000.-TL olabilecektir.
4) Bankamızca kullandırılacak Kentsel Dönüşüm Konut Kredilerinde standart konutlar için yıllık % 4 (aylık % 0,33), B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için % 4,5 (aylık % 0,37), A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için % 5 (aylık % 0,41) oranında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Faiz Desteği verilecektir. Kentsel Dönüşüm İşyeri kredilerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sağlanacak Faiz Desteği ise standart bireysel iş yerleri için yıllık % 3 (aylık % 0,25), B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için % 3,5 (aylık % 0,29), A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için % 4 (aylık % 0,33) oranında olacaktır.