Fırtına öncesi sessizlik resmen yaşanıyor, görenler şok oldu! Altın fiyatlarında tek kuruş farklılık yok! Son dakika gram ve çeyrek altın…

Altın fiyatları güncel olarak her gün değişen verilerden birisidir. Döviz kurlarından ve alım satımlardan etkilenen altın fiyatları, son üç gündür ise herhangi bir değişiklik yaşamadan büyük bir durgunluğun içerisine girdi. Fiyatların günlerdir yerinde sayması ise fırtına öncesi sessizlik olarak yorumlandı. Günün ilk saatleriyle birlikte altın fiyatları hakkında yapılan araştırmalar artış gösteriyor. Dün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da, çeyrek altın 849,00 lira, Cumhuriyet altını 3.474,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,70 düşüşle 524,00 liradan işlem görmüştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 525 bin 300 liraya yükselmişti. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlardaki son durum...