40 liradan başlıyor 40.000 TL'ye kadar alabilirsiniz! Vatandaşları mest etti! Devlet nakit para veriyor! TC kimlik kartı yeterli
40.000 TL'ye kadar nakit para alabilirsiniz. Peş peşe açıklandı. Devlet, 7'den 70'e gereksinim sahibi bir hayli vatandaşa 'sosyal destek programları' kapsamında yardımda bulunuyor. Asker çocuğuna, kronik hastalara, işe başlayacaklara, gebelere, barınma gereksinimi olanlara ve daha pek çok kesime, kumpaslı ödemelerle karşılıksız destek sağlanıyor. Gereksinim sahipleri, yararlanmak için sosyal takviyeleşme vakıflarına veya Aile ve Sosyal Hizmetler şehir müdürlüklerine müracaat yapabilir. Müracaatta kimlik kartı yeterli. İhtiyaç sahibinin elektrik faturasının her ay 118 liralık kısmını devlet karşılıyor. Bunun için hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (AGİ hariç) 3'te 1'inden az olması gerekiyor.
TC kimlik kartı yeterli... Devlet, 7'den 70'e ihtiyaç sahibi birçok vatandaşa 'sosyal destek programları' kapsamında yardımda bulunuyor. Asker çocuğuna, kronik hastalara, işe başlayacaklara, hamilelere, barınma ihtiyacı olanlara ve daha pek çok kesime, düzenli ödemelerle karşılıksız destek sağlanıyor. İhtiyaç sahipleri, faydalanmak için sosyal yardımlaşma vakıflarına veya Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine başvuru yapabilir. Başvuruda kimlik kartı yeterli. Dar gelirlilerin evini yapması, onarması ve eşya konusunda da destek sağlanıyor. Prefabrik ev yapımında 30 bin lira, betonarme ev yapımında ise 40 bin liralık katkı var. Ev onarımına 20 bin lira yardımda bulunulurken, 5 bin lira da ev eşyası desteği veriliyor.
3-HASTALIK YARDIMI
Muhtaç olduğu tespit edilen tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip kişiler yararlanabiliyor. Bu kişilere düzenli olarak aylık 1.658 lira ödeniyor. Ayrıca silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 kaybedenlere ödeme var. Hafif silikozis aylığı (yüzde 15-34) 1.317 lira, orta silikozis aylığı (yüzde 35-54) 1.505 lira, ağır silikozis aylığı ise (yüzde 55 ve üzeri) 1.677 lira.