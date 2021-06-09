40 liradan başlıyor 40.000 TL'ye kadar alabilirsiniz! Vatandaşları mest etti! Devlet nakit para veriyor! TC kimlik kartı yeterli

TC kimlik kartı yeterli... Devlet, 7'den 70'e ihtiyaç sahibi birçok vatandaşa 'sosyal destek programları' kapsamında yardımda bulunuyor. Asker çocuğuna, kronik hastalara, işe başlayacaklara, hamilelere, barınma ihtiyacı olanlara ve daha pek çok kesime, düzenli ödemelerle karşılıksız destek sağlanıyor. İhtiyaç sahipleri, faydalanmak için sosyal yardımlaşma vakıflarına veya Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine başvuru yapabilir. Başvuruda kimlik kartı yeterli. Dar gelirlilerin evini yapması, onarması ve eşya konusunda da destek sağlanıyor. Prefabrik ev yapımında 30 bin lira, betonarme ev yapımında ise 40 bin liralık katkı var. Ev onarımına 20 bin lira yardımda bulunulurken, 5 bin lira da ev eşyası desteği veriliyor.