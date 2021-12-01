30.000 TL 36 ay vade ihtiyaç kredisi aylık taksit miktarı! Kışın nakit ihtiyacı artanlar müjde! QNB Finansbank, Halkbank…
Kışın artan masraflara yetişmeye çalışanlar kendi bütçeleri yetmediği için bankadan uygun geri ödeme koşullarıyla ihtiyaç kredisi çekmek istiyor. Bu noktada QNB Finansbank, Halkbank, Garanti Bankası, İNG, Ziraat Bankası, Yapı Kredi gibi daha birçok bankanın sık sık güncellenen faiz oranlarını sizler için haberimizde derledik. 30.000 TL 36 ay vade ihtiyaç kredisi için aylık ödenecek taksit miktarının ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz. İşte güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları!
01.12.2021 09:03
- Son Güncelleme: 01.12.2021 09:03
Havalar soğurken kış ayları yaklaştıkça masraflar da artıyor. Isınma, giyinme, barınma gibi ihtiyaçlar daha ön plana çıkarken nakit sıkıntısı çekenler ihtiyaç kredisine ilgi gösteriyor. Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları sık sık güncelleniyor ve tek tek şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca bilgi almak isteyenler için haberimizde tüm bilgileri derledik. 30.000 TL 36 ay vade ihtiyaç kredisi aylık taksit miktarının ne kadar olacağı merak edildi. QNB Finansbank, Halkbank, Garanti Bankası, İNG, Ziraat Bankası, Yapı Kredi gibi daha pek çok bankanın ihtiyaç kredisi faizleri haberimizde yer alıyor.