30.000 TL 36 ay vade ihtiyaç kredisi aylık taksit miktarı! Kışın nakit ihtiyacı artanlar müjde! QNB Finansbank, Halkbank…

Havalar soğurken kış ayları yaklaştıkça masraflar da artıyor. Isınma, giyinme, barınma gibi ihtiyaçlar daha ön plana çıkarken nakit sıkıntısı çekenler ihtiyaç kredisine ilgi gösteriyor. Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları sık sık güncelleniyor ve tek tek şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca bilgi almak isteyenler için haberimizde tüm bilgileri derledik. 30.000 TL 36 ay vade ihtiyaç kredisi aylık taksit miktarının ne kadar olacağı merak edildi. QNB Finansbank, Halkbank, Garanti Bankası, İNG, Ziraat Bankası, Yapı Kredi gibi daha pek çok bankanın ihtiyaç kredisi faizleri haberimizde yer alıyor.