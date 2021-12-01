Devlet bankalarının güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları! Kış kampanyaları kapıda! Adeta yarışa girdiler…

Bankalar adeta birbiriyle yarış haline girdi ve kış kampanyalarını, faiz oranlarını sıklıkla güncelliyor. Ev araba almak ya da kış yaklaşırken artan giderleri karşılamak gibi sebeplerden dolayı bankalardan kredi çekmek isteyenler güncel faiz oranlarını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Devlet bankalarının güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını tek tek şube dolaşmamanız için haberimizde derledik. İşte konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler için bilgiler!