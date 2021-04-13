RAMAZAN İMSAKİYE
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13 Nisan anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapan kişiler anlık altın fiyatlarını sorguluyor. Bu bağlamda altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken fiyatların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. ABD'de tüketici fiyatlarının Mart ayında yüzde 0.6 ile son 8.5 yıldaki en büyük artışa ulaşmasının etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak altın fiyatları yükseldi ve ons altın 1,740 doları aştı. Peki, 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Nisan anlık altın fiyatları...

13.04.2021 21:08 - Son Güncelleme: 13.04.2021 21:08
13 Nisan anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altında inişli çıkışlı seyir sonrası anlık alış satış fiyatları araştırılıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,44 artışla 456,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 452 bin 500 lirayı, en yüksek ise 453 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 453 bin liradan tamamladı. Peki, 13 Nisan anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram, çeyrek altın fiyatları

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13 Nisan anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13 Nisan anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,44 artışla 456,20 liradan tamamladı.

13 Nisan anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 739,00 lira, Cumhuriyet altını 3.026,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,44 yükselişle 456,20 liradan işlem gördü.

13 Nisan anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTININ KİLOGRAMI 453 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 453 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 452 bin 500 lirayı, en yüksek ise 453 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 453 bin liradan tamamladı.