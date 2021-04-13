13 Nisan anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapan kişiler anlık altın fiyatlarını sorguluyor. Bu bağlamda altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken fiyatların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. ABD'de tüketici fiyatlarının Mart ayında yüzde 0.6 ile son 8.5 yıldaki en büyük artışa ulaşmasının etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak altın fiyatları yükseldi ve ons altın 1,740 doları aştı. Peki, 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Nisan anlık altın fiyatları...

13.04.2021 21:08 - Son Güncelleme: 13.04.2021 21:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





