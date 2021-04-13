13 Nisan anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapan kişiler anlık altın fiyatlarını sorguluyor. Bu bağlamda altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken fiyatların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. ABD'de tüketici fiyatlarının Mart ayında yüzde 0.6 ile son 8.5 yıldaki en büyük artışa ulaşmasının etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak altın fiyatları yükseldi ve ons altın 1,740 doları aştı. Peki, 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Nisan anlık altın fiyatları...
Altında inişli çıkışlı seyir sonrası anlık alış satış fiyatları araştırılıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,44 artışla 456,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 452 bin 500 lirayı, en yüksek ise 453 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 453 bin liradan tamamladı. Peki, 13 Nisan anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram, çeyrek altın fiyatları
ALTININ KİLOGRAMI 453 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 453 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 452 bin 500 lirayı, en yüksek ise 453 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 453 bin liradan tamamladı.