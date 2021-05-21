Fırsat şaha kalktı yeni avantajlar rekora koşacak! Garanti, Halk, Fiba, Vakıf, Ziraat, İş Bankası kredi faiz oranları
Çeşitli tarihler aralığında kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını değiştiriyor. Güncel durum ise internet siteleri üzerinden rahatlıkla hesaplanabiliyor. Eğitimden evliliğe, beyaz eşyadan mobilyaya ihtiyaç kredisi faiz oranları araştırılırken aynı zamanda ev ya da araba alma düşüncesi olanlar taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını mercek altına aldı. Ev alımları için Vakıfbank'ta konut kredisi faiz oranı 1.32 olarak görülüyor. Bu bağlamda merak edenler için yazımızda en uygun teklifi veren banka ve ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranlarını detaylı bir şekilde derledik.
Fırsat şaha kalktı yeni avantajlar rekora koşacak! Bankaların mayıs sonu taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında değişiklik görülüyor. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ya da ev-araba almak üzere bankaların kredi faiz oranlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu doğrultuda da bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini aracılığıyla müşterilerine duyuruyor. En uygun teklifi değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise kendisine uyan en makul fırsatı değerlendirmek adına son fırsatları merak ediyor. Bankaların son teklif ve kampanyalarını yazımızda size aktarıyoruz.