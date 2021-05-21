Fırsat şaha kalktı yeni avantajlar rekora koşacak! Garanti, Halk, Fiba, Vakıf, Ziraat, İş Bankası kredi faiz oranları

Fırsat şaha kalktı yeni avantajlar rekora koşacak! Bankaların mayıs sonu taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında değişiklik görülüyor. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ya da ev-araba almak üzere bankaların kredi faiz oranlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu doğrultuda da bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini aracılığıyla müşterilerine duyuruyor. En uygun teklifi değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise kendisine uyan en makul fırsatı değerlendirmek adına son fırsatları merak ediyor. Bankaların son teklif ve kampanyalarını yazımızda size aktarıyoruz.