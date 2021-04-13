Fındık fiyatları ne kadar? 13 Nisan Salı Ordu, Giresun, Ünye, Trabzon fındık borsalarında fındık kaç lira?
Sabah saatlerinden itibaren '13 Nisan fındık fiyatları ne kadar?' Sorusu araştırılmaya başlandı. Alıcılar ve üreticiler tarafından fındık fiyatlarında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Öte yandan Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE), dalkıran ve kozalak akarı zararlılarına karşı sadece kimyasal mücadeleyi kullanmak yerine tuzak kurma, elle toplama gibi mekanik ve biyoteknik yöntemlerin de yer aldığı entegre mücadelenin kullanılmasını tavsiye etti. Peki, Fındık fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? İşte 13 Nisan Trabzon, Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme güncel fındık fiyatları...
13.04.2021 06:54
- Son Güncelleme: 13.04.2021 06:54
Gündemde 'Fındık fiyatları bugün ne kadar?' sorusu sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Faydası saymakla bitmeyen bir yiyecek olan fındığın fiyatları da günden güne değişiklik gösterebiliyor. Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Fındık fiyatları Fiskobirlik, 13 Nisan Salı Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. İşte cevabı...