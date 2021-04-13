RAMAZAN İMSAKİYE
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CANLI Döviz kuru: 13 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

Sabah saatlerinden itibaren 13 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken haftanın ikinci günüyle birlikte gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Dolar ve euro alım satımı yapmak isteyenler döviz kurunda yaşanan değişimleri merak edip yakından takip ediyor. Dolar kuru bir süredir hareketli haftalar geçirdikten sonra 8,10 – 8,20 arasındaki seviyesini koruyor. Peki, 13 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları...

13.04.2021 06:11 - Son Güncelleme: 13.04.2021 06:11
CANLI Dolar kuru: 12 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

13 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu hafta 8, 16 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 13 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
CANLI Dolar kuru: 12 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

13 NİSAN GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış: 8,1427

Dolar satış: 8,8,1605

CANLI Dolar kuru: 12 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,6881

Euro Satış: 9,7333

CANLI Dolar kuru: 12 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,1860

Pound satış: 11,2435

CANLI Dolar kuru: 12 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

EURO/DOLAR YORUMLARI
Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: "Avrupa cephesinde haftanın son işlem günü Almanya'da ticaret dengesi şubat ayında 19,1 milyar euro fazla verirken, sanayi üretiminin ise şubat ayında aylık %1,6, yıllık bazda ise %6,4 azaldığı açıklandı.