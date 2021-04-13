CANLI Döviz kuru: 13 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?
Sabah saatlerinden itibaren 13 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken haftanın ikinci günüyle birlikte gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Dolar ve euro alım satımı yapmak isteyenler döviz kurunda yaşanan değişimleri merak edip yakından takip ediyor. Dolar kuru bir süredir hareketli haftalar geçirdikten sonra 8,10 – 8,20 arasındaki seviyesini koruyor. Peki, 13 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları...
13.04.2021 06:11
- Son Güncelleme: 13.04.2021 06:11
13 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu hafta 8, 16 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 13 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!