6 Nisan Fındık fiyatları ne kadar? İhracat rekorları kırdı! Trabzon, Ordu, Giresun fındık borsalarında fındık kaç lira?
Gündemde sıklıkla 'Fındık fiyatları ne kadar?' sorusu araştırılıyor. Alıcılar kadar üreticilerinde sık sık takip ettiği fındık fiyatları ihracat rekorları kırıyor. Son dönemde Trabzon'dan 50 ülkeye fındık ihraç edildi. İtalya, Fransa ve Polonya en çok fındık satılan ilk üç ülke oldu. Bu noktada üreticiler 'Fındık fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor. İşte Trabzon, Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme güncel fındık fiyatları...
06.04.2021 09:36
- Son Güncelleme: 06.04.2021 09:36
Fındık fiyatlaı ne kadar? Güncel fındık fiyatları sıklıkla araştırılan konular arasıdna yer alıyor. Oldukça faydalı bir yiyecek olan fındığın fiyatları da değişiklik gösteriyor. Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Fındık fiyatları Fiskobirlik, 6 Nisan Salı Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. İşte cevabı...