CANLI Döviz kuru: 6 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?
Döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin ardından yatırımcılar haftanın ikinci gününde dolar ve euro fiyatlarını yakından takip ediyor. Dolar alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar dolar kuru hakkında sorgulama yapıyor. Geçtiğimiz hafta dolar fiyatları 8 liranın altını görmüştü. 5 Nisan tarihinde günü 8,09 seviyelerinde kapatan dolar, 6 Nisan sabah saatlerinde seviyesini koruyor. Peki, 6 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
06.04.2021 09:15
- Son Güncelleme: 06.04.2021 09:15
6 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu hafta 8,11-12 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 6 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
DOLAR İÇİN FLAŞ TAHMİN
Dolar kurunda sakinleşme yaşanıyor: Hafta içerisinde 8,45 seviyesine kadar yükselen dolar/TL haftanın son günü 8,16'ya geriledi. 6,89-8,48 aralığında yaşanan yükselişin geri çekilme seviyeleri 8,10- 7,87 ve 7,68 ve 7,49. Kurun enflasyon etkisiyle TCMB'nin 15 Nisan'da sıkı para politikasını sürdürme eğilimi devam edecektir.