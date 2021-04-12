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Fındık fiyatları ne kadar? İhracatı 2 katına çıkacak! 12 Nisan Ordu, Giresun, Trabzon fındık borsalarında fındık kaç lira?

12 Nisan fındık fiyatları ne kadar? Sorusu sabah saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Alıcılar ve üreticiler tarafından fındık fiyatlarında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünyada yaklaşık 200 ülkeye yapılan fındık ihracatı pandemi sürecinde de hız kesmeden artarak sürerken, üreticiler hedeflerinin fındık ihracat rakamlarını 2-2,5 katına çıkarmak olduğunu söylüyor. Peki, Fındık fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? İşte 12 Nisan Trabzon, Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme güncel fındık fiyatları...

12.04.2021 09:36 - Son Güncelleme: 12.04.2021 09:40
Fındık fiyatları ne kadar? Bu tehlikeye dikkat! 12 Nisan Ordu, Giresun, Zonguldak fındık borsalarında fındık kaç lira?

Fındık fiyatları bugün ne kadar? Sabah saatlerinden itibaren fındık fiyatları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Faydası saymakla bitmeyen bir yiyecek olan fındığın fiyatları da günden güne değişiklik gösterebiliyor. Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Fındık fiyatları Fiskobirlik, 12 Nisan Pazartesi Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. İşte cevabı...

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Fındık fiyatları ne kadar? Bu tehlikeye dikkat! 12 Nisan Ordu, Giresun, Zonguldak fındık borsalarında fındık kaç lira?

12 NİSAN 2021 İL İL GÜNCEL FINDIK FİYATLARI!

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

Fındık fiyatları ne kadar? Bu tehlikeye dikkat! 12 Nisan Ordu, Giresun, Zonguldak fındık borsalarında fındık kaç lira?

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

Fındık fiyatları ne kadar? Bu tehlikeye dikkat! 12 Nisan Ordu, Giresun, Zonguldak fındık borsalarında fındık kaç lira?

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 21,25 TL - 23,50 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI : 22,00 TL - 24,00 TL

Fındık fiyatları ne kadar? Bu tehlikeye dikkat! 12 Nisan Ordu, Giresun, Zonguldak fındık borsalarında fındık kaç lira?

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL