Fındık fiyatları ne kadar? İhracatı 2 katına çıkacak! 12 Nisan Ordu, Giresun, Trabzon fındık borsalarında fındık kaç lira?
12 Nisan fındık fiyatları ne kadar? Sorusu sabah saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Alıcılar ve üreticiler tarafından fındık fiyatlarında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünyada yaklaşık 200 ülkeye yapılan fındık ihracatı pandemi sürecinde de hız kesmeden artarak sürerken, üreticiler hedeflerinin fındık ihracat rakamlarını 2-2,5 katına çıkarmak olduğunu söylüyor. Peki, Fındık fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? İşte 12 Nisan Trabzon, Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme güncel fındık fiyatları...
12.04.2021 09:36
- Son Güncelleme: 12.04.2021 09:40
Fındık fiyatları bugün ne kadar? Sabah saatlerinden itibaren fındık fiyatları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Faydası saymakla bitmeyen bir yiyecek olan fındığın fiyatları da günden güne değişiklik gösterebiliyor. Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Fındık fiyatları Fiskobirlik, 12 Nisan Pazartesi Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. İşte cevabı...