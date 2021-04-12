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Emekli maaş müşterilerine müjde! Kefilsiz, şartsız kredi imkanı! PTT bireysel emekli kredisi başvuruları…

Ülkemizde milyonlarca emekli vatandaş yaşıyor ve ihtiyaçları doğrultusunda bankaların yaptığı kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bu noktada T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT'de emekli maaş müşterilerine müjdeli haber geldi, kefilsiz, şartsız kredi imkanı tanıyor. Acil nakit ihtiyacı olan emekliler PTT'den kolayca kredisini alarak harcayabiliyor. PTT bireysel emekli kredisi başvuruları hakkında ve ödeme tablosu ile ilgili merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

12.04.2021 09:50 - Son Güncelleme: 12.04.2021 09:50
Emekli maaş müşterilerine müjde! Kefilsiz, şartsız kredi imkanı! PTT bireysel emekli kredisi başvuruları…

Ülkemizde milyonlarca emekli vatandaş yaşıyor ve ihtiyaçları doğrultusunda bankaların yaptığı kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bu noktada T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT'de emekli maaş müşterilerine müjdeli haber geldi, kefilsiz, şartsız kredi imkanı tanıyor. Acil nakit ihtiyacı olan emekliler PTT'den kolayca kredisini alarak harcayabiliyor. PTT bireysel emekli kredisi başvuruları hakkında ve ödeme tablosu ile ilgili merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

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Emekli maaş müşterilerine müjde! Kefilsiz, şartsız kredi imkanı! PTT bireysel emekli kredisi başvuruları…

PTT maaşını kendisinden alan emekli müşterilerin nakit ihtiyaçlarını uygun ödeme koşullarıyla sağlamak için emekli kredisi fırsatı sunuyor. Kolayca alınabilen bu kredi için kefil ve şart aranmaması gündemde yoğun ilgi yaşanmasını sağladı. Yüzbinlerce vatandaş PTT bireysel emekli kredisi başvuruları ile ilgili tüm detayları gündemde sıkça araştırmaya başladı. İşte PTT emekli kredisi hakkında bilgiler…

Emekli maaş müşterilerine müjde! Kefilsiz, şartsız kredi imkanı! PTT bireysel emekli kredisi başvuruları…

Maaşını PTT'den alan emeklilere kredi almak N KOLAY !

Acil Nakit ihtiyacı olan emeklilerimize Kefilsiz, Şartsız N KOLAY Emekli Kredisi!

Emekli maaş müşterilerine müjde! Kefilsiz, şartsız kredi imkanı! PTT bireysel emekli kredisi başvuruları…

PTT EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hemen en yakın PTT merkezine gelin 80.000 TL' ye kadar kredinizi anında alın.

Emekli maaş müşterilerine müjde! Kefilsiz, şartsız kredi imkanı! PTT bireysel emekli kredisi başvuruları…

Faiz oranı; 3 - 36 ay vadede 1.250 TL – 80.000 TL tutar aralığında %2,79'dur.