6 yıl borçlanma müjdesi! Emekli olmak istiyorum ama nasıl? İşte, prim eksiği olanlar için yeni emeklilik formülü…
Emeklilikte prim eksiği olanlar emekli olmak için yaş şartını yerine getirerek eksik prim günlerini borçlanabilmektedirler. Hem prim eksiği olan hem de çalışamadığı için emeklilik hakkını elde edemeyen SSKlılar için emekli olma fırsatı sunmaktadır. Çalışma yaşamına devam eden şahıslar bir işe girdikleri zaman aylarda sınama süresi denilerek sigorta yapılmıyor. Bu gidişata bakılacak olursa vasati olarak 10 milyon birey sigortasız olarak kayıt dışı çalışma yaşamına devam ediyor. Sigortasız çalışma yaşamına devam edilen süreç içerisinde patronlar SGK kapsamında işe girme için doküman vermemiş oluyor. Hal böyle olunca da primler ya yetersiz ya da hiç yatırılmıyor. Maaşlar yüksek olmasına rağmen bir yandan da asgari ücret düzeyinde yatıranlar bulunuyor.
Çalışma hayatına devam eden kişiler bir iş yerine girdikleri zaman aylarda deneme süresi denilerek sigorta yapılmıyor. Bu duruma kabaca bakılacak olursa ortalama olarak 10 milyon kişi sigortasız olarak kayıt dışı çalışma hayatına devam ediyor. Geçmişte Bağ-Kurlulara verilmiş olan borçlanma imkanının SGK'lılara da verilmesi konuşulmaktadır. Düzenlemenin çıkması ile beraber 100.000 kişinin emekli olabilmesi mümkün olacaktır. Emeklilik yaşını dolduran ancak farklı nedenlerden dolayı işsiz kaldığı için prim gün sayısını dolduramayan kişiler; bu düzenlemeden yararlanarak emekli olabilmektedirler.
Hizmet tespit davaları…
Çalışılmaya devam edilen süreç içerisinde yatırılmamış olan sigorta primleri çalışanların geleceklerinden bir şeyler alıp götürmeye devam ediyor. Yasalar primleri eksik olan vatandaşlara ya da hiç yatırılmamış olanlar mahkemeler tarafından hizmet davası açma hakları veriliyor.
Bu yollar ile beraber dava açmış olan vatandaşlar eksik prim ödemelerini tamamlamayı başardıkları gibi ilk sigorta başlangıç tarihlerini de önüne çekerek daha erken emekli olma fırsatı elde edebiliyor. İşçi, sigortasız çalışarak geçirdikleri sürelerin son yıllarından başlayarak 5 yıllık süreç içerisinde hizmet davası açma hakkına sahip oluyor.