RAMAZAN İMSAKİYE
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Başvuran anında alıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 10.000 TL kredi fırsatı!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank başvuru yapan vatandaşlara 10 bin TL kredi veriyorlar. 2021'de kamu bankaları 10 bin TL'ye kadar kredi veriyorlar. Peki, bankalar tarafından verilen kredilerin faiz oranları nelerdir? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 'tan 10 bin TL çektiğinizde uygulanacak faiz oranları… İhtiyaç kredisi, acil paraya sıkışmanız durumunda Türkiye'de hizmet veren bankalardan vadeli (taksitli) ödeme yolu ile aldığınız borç ödeneğidir. Bu ödenek, sizlere uygun bulunduğunuz takdirde bankalar tarafından sıcağı sıcağına verilebilir. 18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

14.04.2021 09:04 - Son Güncelleme: 14.04.2021 09:04
Başvuran anında alıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 10.000 TL kredi fırsatı!

Salgın döneminde uygun faizlerle 6 ay ödemesiz 10 bin TL kredi veren kamu bankalarının yeni kredi kampanyaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021'de kamu bankaları 10 bin TL'ye kadar kredi veriyorlar. Peki, bankalar tarafından verilen kredilerin faiz oranları nelerdir? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 'tan 10 bin TL çektiğinizde uygulanacak faiz oranları… İhtiyaç kredi, yeni yasalara göre maksimum 36 ay vadeli olarak alınabilir. Alacağınız kredinin taksitlendirmesini sıcağı sıcağına alabilirsiniz. Ödemelerin gecikmesi, kredi notu açısından olumsuz bir etki anlamına gelir.

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Başvuran anında alıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 10.000 TL kredi fırsatı!

Ziraat Bankası kredi

Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.

Başvuran anında alıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 10.000 TL kredi fırsatı!

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

10.000 TL kredi
Oran: %1,54
Tutar: 3.781,36 TL
382,82 TL/Ay 13.833,86 TL

Başvuran anında alıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 10.000 TL kredi fırsatı!
VAKIFBANK 10.000 KREDİ
Oran: %1,54
Tutar: 3.781,36 TL
382,82 TL/Ay 13.833,86 TL

Başvuran anında alıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 10.000 TL kredi fırsatı!

HALKBANK 10.000 KREDİ

Oran: %1,60
Tutar: 3.943,01 TL
387,31 TL/Ay 13.995,51 TL