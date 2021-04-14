Başvuran anında alıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 10.000 TL kredi fırsatı!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank başvuru yapan vatandaşlara 10 bin TL kredi veriyorlar. 2021'de kamu bankaları 10 bin TL'ye kadar kredi veriyorlar. Peki, bankalar tarafından verilen kredilerin faiz oranları nelerdir? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 'tan 10 bin TL çektiğinizde uygulanacak faiz oranları… İhtiyaç kredisi, acil paraya sıkışmanız durumunda Türkiye'de hizmet veren bankalardan vadeli (taksitli) ödeme yolu ile aldığınız borç ödeneğidir. Bu ödenek, sizlere uygun bulunduğunuz takdirde bankalar tarafından sıcağı sıcağına verilebilir. 18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

14.04.2021 09:04 - Son Güncelleme: 14.04.2021 09:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





