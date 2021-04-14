Başvuran anında alıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 10.000 TL kredi fırsatı!
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank başvuru yapan vatandaşlara 10 bin TL kredi veriyorlar. 2021'de kamu bankaları 10 bin TL'ye kadar kredi veriyorlar. Peki, bankalar tarafından verilen kredilerin faiz oranları nelerdir? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 'tan 10 bin TL çektiğinizde uygulanacak faiz oranları… İhtiyaç kredisi, acil paraya sıkışmanız durumunda Türkiye'de hizmet veren bankalardan vadeli (taksitli) ödeme yolu ile aldığınız borç ödeneğidir. Bu ödenek, sizlere uygun bulunduğunuz takdirde bankalar tarafından sıcağı sıcağına verilebilir. 18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.
Salgın döneminde uygun faizlerle 6 ay ödemesiz 10 bin TL kredi veren kamu bankalarının yeni kredi kampanyaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021'de kamu bankaları 10 bin TL'ye kadar kredi veriyorlar. Peki, bankalar tarafından verilen kredilerin faiz oranları nelerdir? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 'tan 10 bin TL çektiğinizde uygulanacak faiz oranları… İhtiyaç kredi, yeni yasalara göre maksimum 36 ay vadeli olarak alınabilir. Alacağınız kredinin taksitlendirmesini sıcağı sıcağına alabilirsiniz. Ödemelerin gecikmesi, kredi notu açısından olumsuz bir etki anlamına gelir.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.