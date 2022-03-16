🚗Fibabanka ve N11 arasında dev araç kredisi anlaşması! 2. el araç alacaklar bu kampanyayı kaçırmasın! Türkiye’de bir ilk!

En az 10.000 TL ile 200.000 TL arasında kullandırılan kredi kapsamında 12 – 36 ay arası vade imkanı da uygulanmaktadır. Kredi tahsis ücreti ve sigorta ücreti olmadan kullandırılacak kredi, diğer pek çok banka kredilerine nazaran taşıt kredisi arayanlara cazip teklifler sunmaktadır.