🚗Fibabanka ve N11 arasında dev araç kredisi anlaşması! 2. el araç alacaklar bu kampanyayı kaçırmasın! Türkiye'de bir ilk!
🚗Otomobil piyasalarında fiyat artışları vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Türkiye'de bir ilke imza atan Fibabanka ve n11.com ise aylık düşük faiz oranları ve avantajlı vade imkanları ile 2. el otomobil sahibi olmak isteyenlere en makul krediyi sunuyor. Dilediğiniz rastgele bir ikinci el aracı n11 üzerinden sepete ekleyerek, ödeme sayfasında Fibabanka Alışveriş Kredisi sekmesini kullanarak makul taşıt finansmanı ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Peki, Fibabanka taşıt kredisi üstünlükleri neler? İşte en makul taşıt kredisi detaylar
16.03.2022 09:50 - Son Güncelleme: 16.03.2022 09:50