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Haberler Ekonomi 🚗Fibabanka ve N11 arasında dev araç kredisi anlaşması! 2. el araç alacaklar bu kampanyayı kaçırmasın! Türkiye'de bir ilk!

🚗Fibabanka ve N11 arasında dev araç kredisi anlaşması! 2. el araç alacaklar bu kampanyayı kaçırmasın! Türkiye'de bir ilk!

🚗Otomobil piyasalarında fiyat artışları vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Türkiye'de bir ilke imza atan Fibabanka ve n11.com ise aylık düşük faiz oranları ve avantajlı vade imkanları ile 2. el otomobil sahibi olmak isteyenlere en makul krediyi sunuyor. Dilediğiniz rastgele bir ikinci el aracı n11 üzerinden sepete ekleyerek, ödeme sayfasında Fibabanka Alışveriş Kredisi sekmesini kullanarak makul taşıt finansmanı ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Peki, Fibabanka taşıt kredisi üstünlükleri neler? İşte en makul taşıt kredisi detaylar

takvim.com.tr
16.03.2022 09:50 - Son Güncelleme: 16.03.2022 09:50
🚗Fibabanka ve N11 arasında dev araç kredisi anlaşması! 2. el araç alacaklar bu kampanyayı kaçırmasın! Türkiye’de bir ilk!

Otomobil fiyatlarının artmasının ardından, BDDK düzenlemesiyle bankalar da harekete geçti. Taşıt kredisi kampanyalarında güncellemeye giden birçok banka gibi cazip oranları duyuran Fibabanka, n11.com anlaşması ile %1,89 faiz oranları ile ikinci el araç kredisi verecek.

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🚗Fibabanka ve N11 arasında dev araç kredisi anlaşması! 2. el araç alacaklar bu kampanyayı kaçırmasın! Türkiye’de bir ilk!

👉Fibabanka n11.com 2. El Taşıt Kredisi

Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip Fibabanka n11.com 2. El Taşıt Kredisi kampanyası, 2. el otomobil satın alımlarını n11.com üzerinden gerçekleştirecek kişilere %1,89 faiz oranları ile finansman tahsis etmektedir.

🚗Fibabanka ve N11 arasında dev araç kredisi anlaşması! 2. el araç alacaklar bu kampanyayı kaçırmasın! Türkiye’de bir ilk!

Avantajlı faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile kullandırılacak kredi sayesinde vatandaşların dilediği araca rahat bir ödeme dönemi ile ulaşması sağlanıyor.

🚗Fibabanka ve N11 arasında dev araç kredisi anlaşması! 2. el araç alacaklar bu kampanyayı kaçırmasın! Türkiye’de bir ilk!

En az 10.000 TL ile 200.000 TL arasında kullandırılan kredi kapsamında 12 – 36 ay arası vade imkanı da uygulanmaktadır. Kredi tahsis ücreti ve sigorta ücreti olmadan kullandırılacak kredi, diğer pek çok banka kredilerine nazaran taşıt kredisi arayanlara cazip teklifler sunmaktadır.

🚗Fibabanka ve N11 arasında dev araç kredisi anlaşması! 2. el araç alacaklar bu kampanyayı kaçırmasın! Türkiye’de bir ilk!

👉Fibabanka Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fibabanka ikinci el taşıt kredisine n11.com üzerinden anında başvuru yapmak için Fibabanka müşterilerinin dilediği aracı seçtikten sonra ''Hemen Al'' butonunu kullanarak işlem sayfasına girmesi mümkündür.

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