Kapış kapış giden indirim ürünleri! Bu hafta hangi ürünler indirimde? A101,Şok...

2 Ekim 2024 itibarıyla ŞOK ve A101 marketlerde kış indirimleri başladı! Bu yıl kış hazırlıklarına erkenden başlamak isteyenler için elektrikli ısıtıcılar ve kışlık ürünler ŞOK ve A101 kataloğunda yer alıyor. Bununla beraber Ekim boyunca marketlerde birçok ürün cazip fiyatlarla raflarda olacak.