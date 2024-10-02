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Kapış kapış giden indirim ürünleri! Bu hafta hangi ürünler indirimde? A101,Şok...

Şok market ve A101 Ekim indirimleri başladı! 2 Ekim- 4 Ekim Şok market ve A101 indirimleri aktüel ürün kataloglarında paylaşıldı. Peki listede hangi ürünler var? Şok 2 Ekim 2024 kataloğu ile bu hafta neler gelecek? A101'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte Ekim ayı indirimli güncel ürün listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 14:58 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 14:58
Kapış kapış giden indirim ürünleri! Bu hafta hangi ürünler indirimde? A101,Şok...

2 Ekim 2024 itibarıyla ŞOK ve A101 marketlerde kış indirimleri başladı! Bu yıl kış hazırlıklarına erkenden başlamak isteyenler için elektrikli ısıtıcılar ve kışlık ürünler ŞOK ve A101 kataloğunda yer alıyor. Bununla beraber Ekim boyunca marketlerde birçok ürün cazip fiyatlarla raflarda olacak.

Kapış kapış giden indirim ürünleri! Bu hafta hangi ürünler indirimde? A101,Şok...

A101'de Ekim ay indirimleri başladı

A101 Ekim ayına özel büyük indirim kataloğunu paylaştı. Bu ay boyunca marketin birçok kategorisinde cazip fiyatlar ve fırsatlar vatandaşları bekliyor.

Kapış kapış giden indirim ürünleri! Bu hafta hangi ürünler indirimde? A101,Şok...

Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakımdan atıştırmalıklara kadar geniş bir yelpazede indirimler A101 mağazalarında mevcut.

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