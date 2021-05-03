48, 49, 50, 54,55 ve 56 yaşında erken emeklilik için yeni formül! Herkes bekliyordu! İşte SGK 3600 prim ile erken emeklilik şartları
Herkes bekliyordu! 48, 49, 50, 54,55 ve 56 yaşında erken emeklilik müjdesi! Erken emekli olmanın bazı yolları mevcut. Bu yollar çeşitli ek işlemlerle olabilirken her çalışana uymaz. Emeklilik sisteminde emeklilik yaşı ve erken emeklilik hakları kişinin çalışma bilgilerine göre belirlenir. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik hakkı elde etmek için prim ödemiş olma şartını, sigortalılık gün şartını ve belli bir yaş aralığında olma şartını aynı anda sağlamanız gerekiyor. Çalışma hayatına 1999 yılı Eylül ayı öncesi başlamış olanlar daha erken emeklilik hakkı elde ediyorlar.
Erken emekli olmak için çalışanların ilk işe giriş tarihine bağlı olarak 3600 gün, 4500 gün ile erken emeklilik hakları var. Bunun yanında yeniden işe başlama tarihine göre bayanlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı erkene çekilebilir. Bunların dışında yıpratıcı işlerde çalışanlara ek prim, sağlığı bozulanlara ise malulen emeklilik hakkı sağlanır.
3600 günden erken emekli olmak pek çok sigortalı vatandaşın hayallerini süslüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ilgili mevzuatlarında yer alan kurallara göre 3600 günden emekli olmak için sigorta giriş tarihi şartını yerine getiren erkek çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri vatandaşın ne zaman emekli olacağını yani hangi yaşta emekliliğe hak kazanacağını belirlemektedir.
48 YAŞINDA EMEKLİLİK ŞARTLARI
Emekli olmak isteyen bir çalışan kendisine ait özel durumları SGK Uzmanı Ekrem Sarısu'ya yöneltti. Habere göre ne zaman emekli olacağını merak eden vatandaşın sorusu ve cevabı şu şekilde;
SORU: 1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ocak 1992. Toplam 3359 gün prim ödemem var. Ayrıca 291 gün de Bağkur primim bulunuyor. Acaba ne zaman emeli olurum? (Kadın Çalışan)
CEVAP: Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 1875 gün daha prim ödeyerek, priminizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.
HER SİGORTALI İÇİN BU GEÇERLİ Mİ?
Bunun için kadınların 9 Eylül 1999 itibariyle 18, erkeklerin ise 23 yılı tamamlamış olmaları gerekiyor. Yani kadınların 9 Eylül 1981 öncesinde erkeklerin ise 9 Eylül 1976 tarihinden önce sigortalı olmaları isteniyor. Aksi halde 3 bin 600'ü tamamladıkları tarihe göre kademeli yaş artışı söz konusu.
3600'DEN EMEKLİLİK NASIL HESAPLANIYOR?
Yukarıdaki tarihlerden sonra sigortalı olmuşsanız bu kez kademeli yaş devreye giriyor. Yani sizin 3.600 gün 15 yıl ve kadınlar için 50 erkekler için 55 yaş şartından hangisini son kez tamamladığınıza bakılıyor.
Bu tarihe göre de 56-61 yaş arasında bir şart oluşuyor.