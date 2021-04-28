Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi! Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi müjdesini verdi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından emeklilere yatacak olan ikramiyelerin zamları belli oldu. Buna göre emekliler 1100 TL bayram ikramiyesi alacaklar. Peki emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiyeden kimler yararlanacak? İkramiye için başvuru gerekli mi? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı.
28.04.2021 17:36
- Son Güncelleme: 28.04.2021 17:47
Yasanın çıkmasıyla birlikte 1000 TL olarak ikramiye böylece yılda 2000 TL olarak ödendi. Ancak bu yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta verdiği 'zam' müjdesi emeklileri sevindirdi.
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?