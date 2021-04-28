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Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi! Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi müjdesini verdi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından emeklilere yatacak olan ikramiyelerin zamları belli oldu. Buna göre emekliler 1100 TL bayram ikramiyesi alacaklar. Peki emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiyeden kimler yararlanacak? İkramiye için başvuru gerekli mi? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı.

28.04.2021 17:36 - Son Güncelleme: 28.04.2021 17:47
Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi! Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Türkiye'de yaklaşık 13 milyon emekli ile dul ve yetim maaşı alanlar 2018 yılından bu her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1000 TL'lik ikramiye alıyor.

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Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi! Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Yasanın çıkmasıyla birlikte 1000 TL olarak ikramiye böylece yılda 2000 TL olarak ödendi. Ancak bu yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta verdiği 'zam' müjdesi emeklileri sevindirdi.

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi! Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Başkan Erdoğan emekli ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacağını duyurmuştu. Bunun üzerine biz de bu köşede üç formüllü bir hesaplama yapmıştık.

Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi! Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bu formüllerden birisi de emeklilere yapılan zamlarda olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranının kullanılmasıydı. Buna göre Ocak 2021 zamlarında kullanılan yüzde 8.6'lık 6 aylık enflasyonun kullanılmasıydı. Buna göre de zam miktarı 86 lira olacaktı.

Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi! Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAŞKAN ERDOĞAN: EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ 1100 TL OLACAK
Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada bu miktarın 100 liraya çıkartıldığını duyurmuş oldu. Başkan Erdoğan dün akşam gazetecilere yaptığı açıklamada Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." dedi.