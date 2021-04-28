Emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi! Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bu formüllerden birisi de emeklilere yapılan zamlarda olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranının kullanılmasıydı. Buna göre Ocak 2021 zamlarında kullanılan yüzde 8.6'lık 6 aylık enflasyonun kullanılmasıydı. Buna göre de zam miktarı 86 lira olacaktı.