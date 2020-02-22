Faturanızı bu önlemlerle yüzde 50 azaltmak mümkün! İşte faturada tasarrufun yolları

İhtiyacınız olan niteliklere sahip olan elektrikli cihazı alın. Örneğin iki kişi yaşadığınız eve en büyük buzdolabını alırsanız doğru bir iş yapmış olmazsınız. Enerji verimlilik etiketine çok dikkat edin. Mümkünse verimliliği en yüksek olanı tercih edin. Belki biraz daha fiyatlıdır ancak kısa sürede farkı telafi eder.