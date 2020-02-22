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Faturanızı bu önlemlerle yüzde 50 azaltmak mümkün! İşte faturada tasarrufun yolları

Ülkemizde milyonlarca abone maalesef tasarruf kurallarına uymadıkları veya yanlış tarife kullandıkları için kullanmadıkları elektriğin faturasını ödemek zorunda kalıyor. Ancak basit önlemlerle faturaları % 50 azaltmak mümkün. Siz de bu tasarruf önerilerini dikkate alarakk fatura ödemenizi yüzde 50 oranında azaltabilir ve paranın cebinizde kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte faturada tasarrufun yolları.

22.02.2020 09:07 - Son Güncelleme: 22.02.2020 09:07
Faturanızı bu önlemlerle yüzde 50 azaltmak mümkün! İşte faturada tasarrufun yolları

Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, yanlış tarife kullanan, serbest tüketici statüsüne geçmeyen, enerjiyi verimli kullanacak yatırımları yapmayan ve en temel tasarruf kurallarına uymayan milyonlarca abonenin, her ay adeta kullanmadıkları elektriğin parasını ödediklerini vurguladı.

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Faturanızı bu önlemlerle yüzde 50 azaltmak mümkün! İşte faturada tasarrufun yolları

Karayurt, uygun tarife, teknolojik yatırım, düzenli bakım ve etkin tasarruf ile abonelerin elektrik harcamalarında yüzde 40-50 oranında tasarruf yapabileceklerini söyledi. Karayurt, abonelere tasarruf önerilerini, ticari ve mesken aboneleri olmak üzere iki başlıkta sıraladı.

Faturanızı bu önlemlerle yüzde 50 azaltmak mümkün! İşte faturada tasarrufun yolları

Kaya Uğur Karayurt, evlerde elektrik tasarrufu yapmanın 3 temel kuralı olduğunu belirterek, "Bunlar, eşyayı satın alırken, kullanırken ve bakım - onarımda dikkat edilmesi gereken kurallardır. Bu kurallara uyarak evlerde elektrik faturamızı yüzde 50 oranında azaltabiliriz" dedi. Karayurt, şunları söyledi:

Faturanızı bu önlemlerle yüzde 50 azaltmak mümkün! İşte faturada tasarrufun yolları

"Dört kişilik ailenin aylık ortalama elektrik tüketimi 200 ile 250 kWh (kilovatsaat) arasındadır. Bugünün tarifesiyle 140 TL ile 180 TL arasında bir elektrik faturası demektir. Verdiğimiz tasarruf önerilerini uygulayanlar elektrik faturasını yarı yarıya azaltır."

Faturanızı bu önlemlerle yüzde 50 azaltmak mümkün! İşte faturada tasarrufun yolları

İhtiyacınız olan niteliklere sahip olan elektrikli cihazı alın. Örneğin iki kişi yaşadığınız eve en büyük buzdolabını alırsanız doğru bir iş yapmış olmazsınız. Enerji verimlilik etiketine çok dikkat edin. Mümkünse verimliliği en yüksek olanı tercih edin. Belki biraz daha fiyatlıdır ancak kısa sürede farkı telafi eder.

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