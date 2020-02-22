Faturanızı bu önlemlerle yüzde 50 azaltmak mümkün! İşte faturada tasarrufun yolları
Ülkemizde milyonlarca abone maalesef tasarruf kurallarına uymadıkları veya yanlış tarife kullandıkları için kullanmadıkları elektriğin faturasını ödemek zorunda kalıyor. Ancak basit önlemlerle faturaları % 50 azaltmak mümkün. Siz de bu tasarruf önerilerini dikkate alarakk fatura ödemenizi yüzde 50 oranında azaltabilir ve paranın cebinizde kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte faturada tasarrufun yolları.
Kaya Uğur Karayurt, evlerde elektrik tasarrufu yapmanın 3 temel kuralı olduğunu belirterek, "Bunlar, eşyayı satın alırken, kullanırken ve bakım - onarımda dikkat edilmesi gereken kurallardır. Bu kurallara uyarak evlerde elektrik faturamızı yüzde 50 oranında azaltabiliriz" dedi. Karayurt, şunları söyledi:
İhtiyacınız olan niteliklere sahip olan elektrikli cihazı alın. Örneğin iki kişi yaşadığınız eve en büyük buzdolabını alırsanız doğru bir iş yapmış olmazsınız. Enerji verimlilik etiketine çok dikkat edin. Mümkünse verimliliği en yüksek olanı tercih edin. Belki biraz daha fiyatlıdır ancak kısa sürede farkı telafi eder.