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Hangi ülke ne kadar petrol üretiyor? İşte 2020 yılı petrol üretim rakamları ve Türkiye'nin sırası
Hangi ülke ne kadar petrol üretiyor? İşte 2020 yılı petrol üretim rakamları ve Türkiye'nin sırası
Global Power, ülkelerin 2020 petrol üretim rakamlarını açıkladı. Peki en çok petrol üreten ülke hangisi? ABD, Rusya ve Körfez ülkeleri petrol üretim sıralamasında nerede? İşte o liste, petrol üretimi, yakıt tüketimi ve rezerv rakamları... Türkiye bakın kaçıncı sırada!
22.02.2020 08:31
- Son Güncelleme: 22.02.2020 08:31
1- Rusya
Petrol Üretimi: 10.580.000 bbl
Yağ Tüketimi: 3.225.000 bbl
Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 80.000.000.000 bbl
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2- Suudi Arabistan
Petrol Üretimi: 10.130.000 bbl
Yağ Tüketimi: 4.000.000 bbl
Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 266.500.000.000 bbl
3- Amerika Birleşik Devletleri
Petrol Üretimi: 9.352.000 varil
Yağ Tüketimi: 20.000.000 bbl
Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 36.520.000.000 bbl
4- İran
Petrol Üretimi: 4.469.000 bbl
Yağ Tüketimi: 2.000.000 bbl
Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 158.400.000.000 bbl
5- Irak
Petrol Üretimi: 4,454,000 bbl
Yağ Tüketimi: 825.000 bbl
Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 142.500.000.000 bbl