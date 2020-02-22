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Hangi ülke ne kadar petrol üretiyor? İşte 2020 yılı petrol üretim rakamları ve Türkiye'nin sırası

Global Power, ülkelerin 2020 petrol üretim rakamlarını açıkladı. Peki en çok petrol üreten ülke hangisi? ABD, Rusya ve Körfez ülkeleri petrol üretim sıralamasında nerede? İşte o liste, petrol üretimi, yakıt tüketimi ve rezerv rakamları... Türkiye bakın kaçıncı sırada!

22.02.2020 08:31 - Son Güncelleme: 22.02.2020 08:31
Hangi ülke ne kadar petrol üretiyor? İşte 2020 yılı petrol üretim rakamları ve Türkiye'nin sırası

1- Rusya
Petrol Üretimi: 10.580.000 bbl

Yağ Tüketimi: 3.225.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 80.000.000.000 bbl

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Hangi ülke ne kadar petrol üretiyor? İşte 2020 yılı petrol üretim rakamları ve Türkiye'nin sırası

2- Suudi Arabistan
Petrol Üretimi: 10.130.000 bbl

Yağ Tüketimi: 4.000.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 266.500.000.000 bbl

Hangi ülke ne kadar petrol üretiyor? İşte 2020 yılı petrol üretim rakamları ve Türkiye'nin sırası

3- Amerika Birleşik Devletleri
Petrol Üretimi: 9.352.000 varil

Yağ Tüketimi: 20.000.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 36.520.000.000 bbl

Hangi ülke ne kadar petrol üretiyor? İşte 2020 yılı petrol üretim rakamları ve Türkiye'nin sırası

4- İran
Petrol Üretimi: 4.469.000 bbl

Yağ Tüketimi: 2.000.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 158.400.000.000 bbl

Hangi ülke ne kadar petrol üretiyor? İşte 2020 yılı petrol üretim rakamları ve Türkiye'nin sırası

5- Irak
Petrol Üretimi: 4,454,000 bbl

Yağ Tüketimi: 825.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 142.500.000.000 bbl

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