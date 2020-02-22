Haberler Galeri Ekonomi Hangi ülke ne kadar petrol üretiyor? İşte 2020 yılı petrol üretim rakamları ve Türkiye'nin sırası

Hangi ülke ne kadar petrol üretiyor? İşte 2020 yılı petrol üretim rakamları ve Türkiye'nin sırası

Global Power, ülkelerin 2020 petrol üretim rakamlarını açıkladı. Peki en çok petrol üreten ülke hangisi? ABD, Rusya ve Körfez ülkeleri petrol üretim sıralamasında nerede? İşte o liste, petrol üretimi, yakıt tüketimi ve rezerv rakamları... Türkiye bakın kaçıncı sırada!

22.02.2020 08:31 - Son Güncelleme: 22.02.2020 08:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





