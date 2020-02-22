Bu illerde kura yok! 2020 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il il TOKİ kura çekiliş tarihleri
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Merakla beklenen kura tarihleri belli oldu. 81 ilde yapılacak 2+1 ve 3+1 konutlara başvuru yapan vatandaşlar, ev sahibi olabilme umuduyla kura tarihlerini bekliyorlar. Bazı illerde ise başvuru sayısı az olduğu için kura yapılmayacak. Peki, 2020 TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
22.02.2020 14:22
- Son Güncelleme: 22.02.2020 14:22
TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 TOKİ kuraları başlıyor. Merakla beklenen kura tarihleri ile ilgili resmi açıklama geldi. Bazı illerde başvuru sayısının az olduğundan dolayı kura yapılmayacak. İlk kura çekimi İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılacak. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...
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