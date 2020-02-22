Bu illerde kura yok! 2020 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il il TOKİ kura çekiliş tarihleri

TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 TOKİ kuraları başlıyor. Merakla beklenen kura tarihleri ile ilgili resmi açıklama geldi. Bazı illerde başvuru sayısının az olduğundan dolayı kura yapılmayacak. İlk kura çekimi İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılacak. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...