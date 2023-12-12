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Asgari ücrette kim ne kadar istiyor? Masada 3 farklı senaryo var! Artış neye göre belirlenecek?

Son dakika haberleri... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantıyı dün gerçekleştirdi. Yapılan tooplantı sonucunda artışın yüzde 40, 45 ve 50 olması senaryoları ağırlık kazandı. Öte yandan tespit Komisyonu ikinci toplantıyı 18 Aralık'ta yapacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 07:37 Güncelleme 12 Aralık 2023, 07:44
Asgari ücrette kim ne kadar istiyor? Masada 3 farklı senaryo var! Artış neye göre belirlenecek? 1

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını dün gerçekleştirdi.

Asgari ücrette kim ne kadar istiyor? Masada 3 farklı senaryo var! Artış neye göre belirlenecek? 2

İkinci toplantı 18 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücret bir yıllık belirleneceği için önemli hale gelen asgari ücret 3 farklı senaryoyla 15 bin 962 lira ile 17 bin lira arasında tahmin ediliyor.

Asgari ücrette kim ne kadar istiyor? Masada 3 farklı senaryo var! Artış neye göre belirlenecek? 3

3 FORMÜL ÜZÜRÜNDE DURULUYOR
Yüzde 40 artması durumunda 15 bin 962, yüzde 45 artması durumunda 16 bin 535 lira, yüzde 50 artış durumunda 17 bin 103 liraya çıkacak.

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