Asgari ücrette kim ne kadar istiyor? Masada 3 farklı senaryo var! Artış neye göre belirlenecek?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu , 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını dün gerçekleştirdi.

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İkinci toplantı 18 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücret bir yıllık belirleneceği için önemli hale gelen asgari ücret 3 farklı senaryoyla 15 bin 962 lira ile 17 bin lira arasında tahmin ediliyor.