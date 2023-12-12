Asgari ücrette kim ne kadar istiyor? Masada 3 farklı senaryo var! Artış neye göre belirlenecek?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını dün gerçekleştirdi.
İkinci toplantı 18 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücret bir yıllık belirleneceği için önemli hale gelen asgari ücret 3 farklı senaryoyla 15 bin 962 lira ile 17 bin lira arasında tahmin ediliyor.
3 FORMÜL ÜZÜRÜNDE DURULUYOR
Yüzde 40 artması durumunda 15 bin 962, yüzde 45 artması durumunda 16 bin 535 lira, yüzde 50 artış durumunda 17 bin 103 liraya çıkacak.