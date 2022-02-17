Fatura ile PTT’ye gidene 1150 TL nakit para! Yarın başlıyor: Müracaatlar e-Devlet’ten! %5 ilave de eklenecek! Doğal gaz desteği başvuru şartları...

Doğal gaz desteği başvuruları için tarih belli oldu. Yarın başlayacak başvurular hakkında detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Doğal gaz yardımından yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden müracaat işlemlerini yapacak. Bu kapsamda internet arama motorlarında, "Doğal gaz yardımı kimlere verilecek? Doğal gaz parası ne kadar, nasıl başvuru yapılır? soruları araştırılıyor. İşte doğal gez desteğine ilişkin merak edilenler...