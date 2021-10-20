2.697 TL, 4.045 TL ve 5.394 TL ödeme 22 Ekim Cuma günü hesaba yatıyor! Bakan son dakika duyurdu!

Peş peşe açıklandı. 2.697 TL, 4.045 TL ve 5.394 TL ödeme yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter'dan eğitim ve öğretim yardımlarıyla alakalı bildirimde bulundu. Bakan Bilgin, "Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları amacıyla 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz" dedi.