2.697 TL, 4.045 TL ve 5.394 TL ödeme 22 Ekim Cuma günü hesaba yatıyor! Bakan son dakika duyurdu!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, öğrencilere yapılacak eğitim ve öğretim yardımlarıyla alakalı mühim bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin "Bu kapsamda, ilköğretim amacıyla 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim amacıyla 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.
Peş peşe açıklandı. 2.697 TL, 4.045 TL ve 5.394 TL ödeme yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter'dan eğitim ve öğretim yardımlarıyla alakalı bildirimde bulundu. Bakan Bilgin, "Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları amacıyla 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz" dedi.
TOPLAM 73.6 MİLYON TL YARDIM
Bakan Bilgin öğrencilere yapılacak yardımla ilgili, "İlköğretim amacıyla 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim amacıyla 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 Milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin" açıklamasında bulundu.
Öğrencilere 9-12 ay arası karşılıksız ödeme yapılacak! 650-800-1.600 TL burs müjdesi verildi!
SABANCI VAKFI
Başarılı ve maddi durumu yetersiz olan gençlere verilen burs; Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik üniversitelerine yerleşenler başvuruyor. Her eğitim döneminde 9 ay süreyle ödeme yapılıyor. Bu yılki bursun tutarı aylık 900 lira. Son başvuru tarihi 22 Ekim.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021-2022 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURULARI
Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursları" ve "Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları" için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.