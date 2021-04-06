Bu haber her çalışanı ilgilendiriyor! SGK son dakika duyurdu! 3 aydan 12 aya...
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından raporlu olunan süre zarfında maaşlardan kesinti olmaması adına iş göremezlik ödemesi yapıyor. Son olarak SGK tarafından ödenen iş göremezlik ödemelerinde değişiklik yapıldı. Bilindiği üzere iş göremezlik ödeneği daha önce 3 aylık brüt gelir ve son 3 aylık prim günü üzerinden hesaplanmaktaydı. Hesaplama kriterlerinde bazı değişiklikler gerçekleştirildi. Buna göre hesaplama işlemleri son 3 ay üzerinden değil, son 12 ay üzerinden yapılacak.
SGK son dakika duyurdu. Bu haber her çalışanı yakından ilgilendiriyor. SGK tarafından vatandaşlara çeşitli durumlarda ödemeler yapılıyor. Rapor parası ya da iş göremezlik ödeneği adıyla bilinen ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların raporlu oldukları sürenin işveren tarafından maaştan kesilmesi nedeniyle oluşan mağduriyetleri gidermek adına veriliyor. Vatandaşlar bu paraları PTT'den alabiliyor. İş göremezlik ödeneği hesaplama işlemleri daha önce son 3 ay olarak belirleniyordu. Son yaşanan gelişmelerle birlikte hesaplama işlemlerinde değişikliğe gidildiği ve son 12 ayın hesaplanacağı ifade edildi.
PAKET ÇALIŞMASI
Hükümette çalışmaları süren ekonomik paketle ilgili tüm bakanlıkların önerileri toplandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gündeme alınmasını istediği yasal düzenlemelerden biri de iş kazalarına ilişkin ödeneklerde yapılan sahtekarlıklar oldu. Maddenin gerekçesinde yaşanan sorun şöyle özetlendi: