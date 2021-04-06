Bu haber her çalışanı ilgilendiriyor! SGK son dakika duyurdu! 3 aydan 12 aya...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından raporlu olunan süre zarfında maaşlardan kesinti olmaması adına iş göremezlik ödemesi yapıyor. Son olarak SGK tarafından ödenen iş göremezlik ödemelerinde değişiklik yapıldı. Bilindiği üzere iş göremezlik ödeneği daha önce 3 aylık brüt gelir ve son 3 aylık prim günü üzerinden hesaplanmaktaydı. Hesaplama kriterlerinde bazı değişiklikler gerçekleştirildi. Buna göre hesaplama işlemleri son 3 ay üzerinden değil, son 12 ay üzerinden yapılacak.

06.04.2021 19:33 - Son Güncelleme: 06.04.2021 19:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





