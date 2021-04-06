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Bu haber her çalışanı ilgilendiriyor! SGK son dakika duyurdu! 3 aydan 12 aya...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından raporlu olunan süre zarfında maaşlardan kesinti olmaması adına iş göremezlik ödemesi yapıyor. Son olarak SGK tarafından ödenen iş göremezlik ödemelerinde değişiklik yapıldı. Bilindiği üzere iş göremezlik ödeneği daha önce 3 aylık brüt gelir ve son 3 aylık prim günü üzerinden hesaplanmaktaydı. Hesaplama kriterlerinde bazı değişiklikler gerçekleştirildi. Buna göre hesaplama işlemleri son 3 ay üzerinden değil, son 12 ay üzerinden yapılacak.

06.04.2021 19:33 - Son Güncelleme: 06.04.2021 19:33
Bu haber her çalışanı ilgilendiriyor! SGK son dakika duyurdu! 3 aydan 12 aya...

SGK son dakika duyurdu. Bu haber her çalışanı yakından ilgilendiriyor. SGK tarafından vatandaşlara çeşitli durumlarda ödemeler yapılıyor. Rapor parası ya da iş göremezlik ödeneği adıyla bilinen ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların raporlu oldukları sürenin işveren tarafından maaştan kesilmesi nedeniyle oluşan mağduriyetleri gidermek adına veriliyor. Vatandaşlar bu paraları PTT'den alabiliyor. İş göremezlik ödeneği hesaplama işlemleri daha önce son 3 ay olarak belirleniyordu. Son yaşanan gelişmelerle birlikte hesaplama işlemlerinde değişikliğe gidildiği ve son 12 ayın hesaplanacağı ifade edildi.

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Bu haber her çalışanı ilgilendiriyor! SGK son dakika duyurdu! 3 aydan 12 aya...

Sahte sigorta yapılarak SGK'dan yüksek bedeller alındığı saptandı. Bu nedenle iş göremezlik ve analık gibi ödemelerde haksız kazancın önlenmesi için hesaplama 3 ay üzerinden değil, geriye doğru 12 ay üzerinden yapılacak.

Bu haber her çalışanı ilgilendiriyor! SGK son dakika duyurdu! 3 aydan 12 aya...

PAKET ÇALIŞMASI

Hükümette çalışmaları süren ekonomik paketle ilgili tüm bakanlıkların önerileri toplandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gündeme alınmasını istediği yasal düzenlemelerden biri de iş kazalarına ilişkin ödeneklerde yapılan sahtekarlıklar oldu. Maddenin gerekçesinde yaşanan sorun şöyle özetlendi:

Bu haber her çalışanı ilgilendiriyor! SGK son dakika duyurdu! 3 aydan 12 aya...

SAHTE SİGORTA OLAYI

"Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplanırken, ödeneğe esas kazanç sigortalının son 3 aydaki ortalama kazancına göre belirlenmektedir.

Bu haber her çalışanı ilgilendiriyor! SGK son dakika duyurdu! 3 aydan 12 aya...

Sahte sigortalılık yapılarak ve ödeneğe esas kazanç ilgili üç aylık dönemde daha yüksek gösterilerek yüksek geçici iş göremezlik ödenekleri alınabilmektedir.