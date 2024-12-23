Emekliye 3’lü artış! Ocak’ta maaşlar ve ek ödemeler nasıl değişecek? Refah payı için hangi formüller var?

Milyonlarca emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Gözler hem Ocak ayı zam oranını gösterecek enflasyon verisine hem de refah payı ve taban aylık artışı gibi ek iyileştirmeler için verilecek karara çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 veri takvimini henüz duyurmadı. Ancak Aralık enflasyonunun büyük ihtimalle 3 Ocak'ta açıklanması bekleniyor. Bu verinin belli olmasıyla 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE rakamı ortaya çıkacak. Bu oran da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 6'lık artışa eklenecek farkını gösterecek.

REFAH PAYI İÇİN İKİ FORMÜL

Enflasyon tahminlerine göre zam oranının memur emeklilerinde yüzde 12-13, SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 16-17 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenirken; bu oranlar eğer refah payı uygulanırsa daha da yükselecek. Refah payı için de iki formül bulunuyor. İlki tüm emeklilere aynı oranda refah payı verilmesi. Bu formüle göre örneğin tüm emeklilere 5 puan ya da 8 puan gibi bir refah payı uygulanabilecek. İkinci formüle göre de refah payı ile tüm emeklilerin zam oranı eşitlenebilecek.

Örneğin; tüm emeklilerin zam oranı refah payı ile yüzde 20'ye veya 25'e yükseltilebilecek. Bu formülde memur emeklileri ile SSK ve Bağ- Kur emeklilerine farklı oranda refah payı verilmiş olacak. Emekliler kök aylıklara yansıtılacak Ocak artışının yanı sıra bir zammı da ek ödemelerinde alacak. Her ay verilen kök aylığın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemelerin tutarı, Ocak'ta yeni kök aylıklardan hesap yapılacağı için yükselecek. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanmak için belirlenen sınır da Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artışla yükselecek.

TABAN AYLIK MASADA

Emekliler için artışlar kök aylıklar ve ek ödemelerle sınırlı kalmayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın artırılması gündemde. Halen 12 bin 500 lira olan en düşük aylık ödemesinin yükseltilmesi konusu karara bağlanacak. Burada tahminler ağırlıklı olarak 14 bin-15 bin lira seviyelerine işaret ediyor.