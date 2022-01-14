Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredi nasıl alınır? KOSGEB 100 bin TL kredi şartları 2022! Başvurular alınıyor!

KOSGEB 100 bin TL kredi şartları 2022 gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Mikro ve küçük işletmelere alacakları her yeni mezun istihdamı için 100 bin TL, kadın istihdamında ise 110 bin TL faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği verileceğini duyurdu. Bu haberin ardından başvuruların ne zaman yapılacağı merak ediliyordu ve KOSGEB kredi başvuruları alınmaya başlandı. Peki Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredi nasıl alınır? Başvurular nereden ve nasıl yapılır?