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Haberler Ekonomi Faizsiz olarak otomobil alabilirsiniz! 0 km araç satın alacaklara 100.000 TL destek! Citroen, Toyota, Peugeot, Opel ve Kia...

Faizsiz olarak otomobil alabilirsiniz! 0 km araç satın alacaklara 100.000 TL destek! Citroen, Toyota, Peugeot, Opel ve Kia...

Araba fiyatları 2022 senesinde biraz da olsa düşmeye başlamış durumda. Pek çok marka ise Ocak ayına özel indirim yaparken, anlaşmalı finans kuruluşları üzerinden de %0 faiz oranları ile 0 km vasıtalar amacıyla finansman sağlıyorlar. Sıfır km vasıta satın alımlarında geçerli çoğu vasıta kredisi kampanyası ile faizsiz bir şekilde finansman avantajlarından yararlanabilir ve en makul ödeme seçenekleri üzerinden hayalini kurduğunuz araca kavuşabilirsiniz. Ford, Honda, Citroen, Toyota, Peugeot, Opel ve Kia başta olmak üzere Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarının sevilen modellerinde faizsiz kredi devresi adeta başladı. 2022 Ocak yına özel otomobil kampanyalarından anında yararlanın.

takvim.com.tr
24.01.2022 12:53 - Son Güncelleme: 24.01.2022 12:53
Faizsiz olarak otomobil alabilirsiniz! 0 km araç satın alacaklara 100.000 TL destek! Citroen, Toyota, Peugeot, Opel ve Kia...

Koçfinans Taşıt Kredisi Kampanyaları

Kia, Ford ve Honda markalarının sevilen çoğu modeli amacıyla faizsiz ya da düşük faiz oranları ile kredi desteği sağlanmaktadır. En makul sıfır km otomobil kredisini kullanarak, hayallerini süsleyen araca basitçe ulaşmak isteyenler amacıyla cazip teklifler sunuluyor.

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Faizsiz olarak otomobil alabilirsiniz! 0 km araç satın alacaklara 100.000 TL destek! Citroen, Toyota, Peugeot, Opel ve Kia...

Rahat ödeme koşulları ile sağlanacak finansmanlar ile anlaşmalı markalar üzerinden kampanya kapsamında yer alan 0 km bütün vasıtalar amacıyla kredi kullandırılması hedefleniyor.

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Faizsiz olarak otomobil alabilirsiniz! 0 km araç satın alacaklara 100.000 TL destek! Citroen, Toyota, Peugeot, Opel ve Kia...

Koçfinans Honda'ya özel Ocak ayı kampanyası ile 100.000 TL'ye kadar kredi, 15 ay vade seçenekleri ile faizsiz kredi veriyor. %0 faiz oranları ile Ocak ayı botunca Honda Civic Sedan Premium LPG model vasıtalarda geçerli olmak üzer kredi kullanabilirsiniz.

Faizsiz olarak otomobil alabilirsiniz! 0 km araç satın alacaklara 100.000 TL destek! Citroen, Toyota, Peugeot, Opel ve Kia...

Avantajlı Ford kampanyaları arasında ise 2022 Ocak ayına özel, %0,10'dan başlayan faiz oranları ile Ford Fieste ST, Kuga Vignale ve Focus Active modellerinde geçerli 100.000 TL kredi, 12 ay vade seçenekleri ile rahatlıkla satın alınabilecek.

Faizsiz olarak otomobil alabilirsiniz! 0 km araç satın alacaklara 100.000 TL destek! Citroen, Toyota, Peugeot, Opel ve Kia...

Kia modellerinde ise Koçfinans'ın Ocak aına özel Picanto amacıyla 50.000 TL, 12 ay vade ve %1,29'dan başlayan faiz oranları ile kredi sağlanırken, Rio, Stonic, Ceed, XCeed ve Bongo modellerinde 70.000 TL, 12 ay vade ve %1,29 faiz oranları ile finansman verilmektedir.

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