Faizsiz nakit para! Kredi kartı olan birçok kişi bunu bilmiyor!
Kredi kartı olan herkes için geçerli. Faizsiz nakit para kullanabilirsiniz. Birçok müşteri haberdar olmadığı için bu haktan yararlanmıyor. Sıfır faiz imkanı ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
Kredi kartı kullanan milyonlarca kişi faizsiz nakit para kullanımından habersiz olduğu için bu haktan yararlanamıyor. Kredi kartları ile 40 gün boyunca faiz ödemeden para çekme imkanı bulunuyor. İşte detaylar…
Kredi kartı kullanımı özellikle pandemi sürecinde online alışverişe olanak sağlaması, taksit imkanın bulunması gibi nedenlerle artış gösterdi.
Kredi kartı kullanımı arttı. Ancak pek çok kişi kredi kartı kullanımını doğru bir şekilde yönetemediği için faiz yüküyle karşı karşıya kalıyor. Bu da çoğu zaman sadece asgari tutarın ödenmesinden kaynaklanıyor.
Sadece asgari tutarın ödenmesi ile kredi kartı borcundan kurtulmak mümkün olmuyor. En azından bir miktar üzerini ödemek gerekiyor. Aksi durumda borç içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor.
Bankalardan kredi kartı alıp kullanmaya başlayan müşteriler, banka işlemlerini hızlı bir şekilde yaparken neye imza attıklarının farkında olmuyor. Bu durum müşterilerin kart kullanırken sahip olduğu hakları tam olarak öğrenememesine yol açıyor. Bu haklardan en önemlisi ise faizsiz nakit kullanım olanağının bulunması.