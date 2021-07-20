Talep edin paranızı anında alın! Kimsenin haberi yok! 2021 yılının bilinmeyen, unutulan alınmayan devlet yardım paraları
Kimsenin haberi yok! Talep edin paranızı anında alın! Devlet Koronavirüs sürecinde çalışan, çalışmayan, hasta olan ya da her türlü hak sahibi olan şahsa parasal yardımlar yaptı. Birbirinden değişik nakit desteği oluşturulan bu mühim zamanlarda siz de anında hakkınız olan ödemelerden faydalanabilirsiniz. Devletin bütün vatandaşlarına tanıttığı bu yardımlar kapsamında; hasta, yaşlı, yeni doğum yapmış, muhtaç kişilere, kadınlara, ailelere, erkeklere çok geniş alanda verilen ve bu bireylerin yardımları unuttuğu düşünülüyor. İşte 2021 yılının bilinmeyen, unutulan alınmayan devlet yardım paraları...
Sosyal yardım kapsamında çok geniş alanlarda vatandaşlarına destek vermeye devam eden devlette çoğu para sahipleri doğrultusundan alınmayı bekliyor. Sosyal Güvelik Kurumu'nda bekletilen paralar sahipleri doğrultusundan unutulduğu ya da bilinmediği amacıyla alınmıyor. SGK doğrultusundan her sene binlerce şahsa verdiği yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Genellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar doğrultusundan pek bilinmiyor. İşte 2021 senesinin bilinmeyen, unutulan alınmayan devlet yardım paraları...
Devlette unutulan para yardımları neler, nasıl geri alınabilir?
SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar aslında e- Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenilerek alınabilir.
Devletin yaptığı para yardımları ve hesapta unutulan paralar neler?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan muhtaç kişiye destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Fakat milyonlarca kişinin bu paradan haberi dahi olmadan hesaplarında öylece beklemelerine neden oluyor.
Devletin bilinmeyen destekleri!
Süt Parası Ödemesi
Bakıcı Ödemesi
Çeyiz Destek Ödemesi
Kreş Yardımı Ödemesi
İş Görememezlik Ödemesi
Eğitim Desteği
Emekli Olamayanlara Toplu Prim Ödemesi
Doğum İzni Ödemesi
Cenaze Yardım Ödemesi
Doğum Parası Ödemesi
Yol Yardımı Ödemesi