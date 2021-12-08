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Haberler Ekonomi Şimdi al 2022'de ödemeye başla! 50.000 TL ve 500.000 TL anında veriliyor! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan...

Şimdi al 2022'de ödemeye başla! 50.000 TL ve 500.000 TL anında veriliyor! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan...

Kredi müjdesi gelmeye devam ediyor. Bu anlamda bankalar vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Pandemi sonrasında finansman arayışı içinde olan çok sayıda esnaf için Vakıfbank uygun ödeme koşullarına sahip esnaf kredisi vermeye hazırlanıyor. Esnafa Halden Anlayan Kredi kampanyası kapsamında, 50 bin TL'ye kadar kredi kullandırılacak. Ayrıca düşük faiz oranları ve uygun vade seçenekleri de yer alıyor.

takvim.com.tr
08.12.2021 08:47 - Son Güncelleme: 08.12.2021 08:47
Şimdi al 2022’de ödemeye başla! 50.000 TL ve 500.000 TL anında veriliyor! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan...

50 Bin Liraya Kadar Kredi Verilecek

Türkiye'nin köklü kamu bankalarından Vakıfbank, pandemi sonrasında ciddi mali sıkıntılar yaşayan esnaflar için çare üretmeye devam ediyor.

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Şimdi al 2022’de ödemeye başla! 50.000 TL ve 500.000 TL anında veriliyor! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan...

Artan fiyatlar ve gelen zamlar karşısında zorluklar yaşayan birçok küçük işletme için 50.000 TL'ye kadar kredi verilecek. 36 ay vade seçeneklerine sahip kredi için ayrıca aylık gelir durumuna göre farklı tip esnek ödeme planları da hazırlanabilmektedir.

Şimdi al 2022’de ödemeye başla! 50.000 TL ve 500.000 TL anında veriliyor! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan...

Tercih edilecek kredi miktarına ve vade seçeneklerine göre belirlenecek özel faiz oranları ise esnafların tüm ihtiyaçlarını gidermeyi hedefliyor.

Şimdi al 2022’de ödemeye başla! 50.000 TL ve 500.000 TL anında veriliyor! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan...

Devlet desteği ile faizsiz kredi paketlerine olan ilginin artmasının ardından daha küçük çaplı işletmelerin ve esnafların, işletmelerinin tüm ihtiyaçları için Vakıfbank'ın Esnafa Halden Anlayan Kredi kampanyası kapsamında desteği devam ediyor.

Şimdi al 2022’de ödemeye başla! 50.000 TL ve 500.000 TL anında veriliyor! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan...

Uygun Ödeme Seçenekleri Sunulacak

Vakıfbank'ın 50 bin liraya kadar esnaflara özel sağladığı kredi desteği kapsamında 36 aya kadar vade seçenekleri uygulanacağı duyuruldu. Ayrıca esnafların aylık gelir durumlarına göre 3 farklı geri ödeme seçeneğinden de yararlanması sağlanacak.

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