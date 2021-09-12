3600 günle emekli olunur mu? 3600 prim günü tamamlanırsa emeklilik mümkün mü? 1999 öncesi sigortalı olanlar…

3600 günle emekli olunur mu? 3600 prim günü tamamlanırsa emeklilik mümkün mü? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. SSK SGK Bağ-Kur'lu milyonlarca çalışan erken emekliliğin formüllerini merak ediyor ve konuya dair bilgileri de yakından araştırıyor. 1999 öncesi ve sonrasında sigortalı olanlarda durum değişiyor mu? 10 yılda emekli olmanın formülü nedir? 3600 günle emekli olabilmek için şartlar neler? İşte tüm detaylar…