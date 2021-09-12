3600 günle emekli olunur mu? 3600 prim günü tamamlanırsa emeklilik mümkün mü? 1999 öncesi sigortalı olanlar…
Gündemde vatandaşlar yoğun bir şekilde 3600 günle emekli olunur mu? 3600 prim günü tamamlanırsa emeklilik mümkün mü? Sorularına yanıt arıyor. Milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği konulardan biri emeklilik oluyor ve bunu erkene çekebilmek için nelerin gerekli olduğunu sıklıkla sorguluyor. Peki 3600 prim günü tamamlanırsa emeklilik mümkün mü? 1999 öncesi sigortalılar yararlanabiliyor mu? 3600 prim günü ile erken emeklilik için hangi şartların taşınması gerekiyor? 10 yılda nasıl emekli olunur? Tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
3600 günle emekli olunur mu? 3600 prim günü tamamlanırsa emeklilik mümkün mü? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. SSK SGK Bağ-Kur'lu milyonlarca çalışan erken emekliliğin formüllerini merak ediyor ve konuya dair bilgileri de yakından araştırıyor. 1999 öncesi ve sonrasında sigortalı olanlarda durum değişiyor mu? 10 yılda emekli olmanın formülü nedir? 3600 günle emekli olabilmek için şartlar neler? İşte tüm detaylar…
3600 GÜNLE EMEKLİ OLMA İMKANI
Bunlardan birisi ise 3600 günle emekli olma imkanı. Özellikle bugünlerde işyerleri kapanan, uzun süre işsiz kalan veya işyeri devreden ancak yeni işverenle çalışmak istemeyip 3600 gün (10 yıl prim) ile emeklilik talebinde bulunarak tazminatını alıp ayrılmak isteyenlerde artış var.
BAĞKUR'LU DA YARARLANABİLİR
8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış Bağkur'lularda normal emeklilik için kadınlarda 20 yıl (7200 gün), erkeklerde 25 yıl (9000 gün) prim ödemek gerekiyor. Bağkur'luların yaştan emekli olabilmesi için 5400 prim günü koşulu aranıyor ve kademeli emeklilik yaşı uygulanıyor.