Faizsiz kredi güncellendi! 9 farklı banka sıraladı! 45.000 TL, 55.000 TL, 75.000 TL veriliyor

|Banka
|Maksimum Tutar
|Vade
|Öne Çıkan Özellik
|Garanti BBVA
|75.000 TL
|3 Ay
|En yüksek tutarlı kampanya
|ON Dijital
|60.000 TL
|6 Ay
|Kredi + Ek Hesap kombini
|Enpara.com
|50.000 TL
|6 Ay
|Masrafsız işlem avantajı
|Türkiye İş Bankası
|55.000 TL
|1-3 Ay
|İşCep üzerinden anında başvuru
|Akbank
|55.000 TL
|3-6 Ay
|30.000 TL kredi + 25.000 TL avans
|DenizBank
|45.000 TL
|3 Ay
|Hızlı onay süreci
|Türkiye Finans
|25.000 TL
|3 Ay
|Happy Bonus Kart müşterilerine özel
Adım: Bankanın resmi web sitesi veya mobil uygulamasına girin.
Adım: "Yeni Müşteri" seçeneğinden kimlik bilgilerinizi girerek hesap açın.
Adım: "Kredi Başvurusu" bölümünden kampanyalı ürünü seçin.
Adım: Onay alırsanız para 15 dakika içinde hesabınıza yatıyor.
Dikkat! Bazı bankalar ücret kesintisi yapabiliyor. Garanti BBVA'da 50 TL, QNB'de 75 TL işlem ücreti olabilir.
Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA gibi devler başta olmak üzere 10'dan fazla banka, yeni müşteri kazanma yarışına girdi. Bu kampanyalarla:
✔ Kısa vadeli nakit ihtiyaçlar hızlıca karşılanıyor,
✔ Mevcut müşteri portföyüne yeni kullanıcılar ekleniyor,
✔ Dijital bankacılık kullanımı teşvik ediliyor.
Yeni müşteri olanlar (Daha önce bankayla çalışmamış),
Kredi notu 1.400+ olanlar (KKB üzerinden ücretsiz kontrol edin),
Kimlik ve gelir belgesi sunabilenler
Seçim Yapın: Akbank veya Garanti BBVA gibi kampanya yapan bir banka seçin.
Dijital Kayıt: Bankanın mobil uygulamasından TC kimlik no ve iletişim bilgilerinizi girerek hesap açın.
Talep Gönderin: Uygulamadaki "Kredi Başvurusu" sekmesinden tutar ve vadeyi seçip onay bekleyin.
Not: Onay alırsanız para 15 dakika içinde hesabınıza aktarılır.
Kaynak: takvim.com.tr tarafından bankaların resmi web sitelerinden derlenmiştir