Faizsiz kredi fırsatıyla ev sahibi yapacaklar! 2.116 TL taksitle konut almak artık hayal değil! 2 banka sıraya girdi!
Konut fiyatlarında yaşanan artış ile bankalar da konut kredisi kampanyalarını duyurmaya başladılar. Birçok özel banka doğrultusundan yüksek faiz oranları ile verilmeye başlayan konut kredileri kapsamında, faiz yükü altında ezilmek isteyen vatandaşlar ise katılım bankalarını tercih etmeye başladı. Ziraat Katılım ve Kuveyt Türk Katılım Bankası doğrultusundan kampanyalı olarak yayılan konut kredisi fırsatları kişlerin faizsiz olarak kredi kullanmasını sağlıyor. 120 ay vade olanağı ile kira öder gibi ev sahibi olabileceğiniz teklifleri anında inceleyebilirsiniz. Peki, en ucuz ev kredisi hangi bankada? İşte en makul konut kredileri
Konut kredisi kullanarak hayallerindeki eve sahip olmak isteyenler bir yandan yüksek ev fiyatları ile karşılaşırken, diğer yandan bankaların yüksek faiz oranları ile karşılaştılar. İki katılım bankası ise hem faizsiz hem de uygun kâr oranları ile sunulan kredilerini duyurdu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların aradığı finansman desteği esnek ödeme koşulları ile sunulacak.
👉Ziraat Katılım Konut Kredisi
Ziraat Katılım üzerinden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara faizsiz olarak finansman desteği sunulması hedefleniyor. Kampanyalı kredi oranlarından yararlanarak rahat bir ödeme dönemi ile vatandaşların kira öder gibi kendi evlerine sahip olmaları sağlanacak.
Ziraat Katılım Bankası konut finansmanı kullanarak ev sahibi olmak isteyenlere özel yapılan hesaplamalarda ise 120.000 TL kredi için 120 ay vadede aylık 2.116 TL taksit ödeyerek vatandaşların ev sahibi olmaları sağlanacak.