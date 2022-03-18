135 TL'den 15.000 TL'ye kadar karşılıksız destek müjdesi geldi! 18 yaşını dolduran herkes alabilir! PTT'ye gidip alabilirsiniz! 5 yıl süresince...

18 yaşına basan herkes alacak! Karşılıksız destekler tek tek sıralandı! Devlet tarafından ihtiyaç sahibi olan kişilere birçok alanda maddi yardım yapılıyor. Asgari ücret zammının peşinden yeni yılda devlet destek ödemeleri de artışa geçti. Bu yardımlar devlet kurumları,Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafınca verilmektedir. Bunlar içinde; çeyiz parası, elektrik ve doğal gaz yardımı, iş göremezlik ödemesi, kira yardımı, cenaze yardım parası, doğum izni ve süt parası, evde bakım maaşı gibi birçok kapsamlı destek içeriyor. Hak sahibi olan yurttaşlar başvurularının kabul edilmesiyle birlikte PTT yada banka şubeleri üzerinden direkt ödemelerini alıyor.