✍🏻AK Parti'den ilk açıklama: Temmuz 2022 işaret edildi! ⏰ASGARİ ÜCRETE 2. ZAM SİNYALİ! Maaşlar için ilk rakam ne olacak? %50'nin üzerinde...
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan milyonları heyecanlandıran açıklama geldi. İkinci kez asgari ücrete zam yapılabileceğini söyleyen Özkan, "Cumhurbaşkanımız yeniden asgari ücret fiyat artışını gündeme getirebilir. Zamanı geldiğinde illa ocak ayı demeden harekete geçeriz." ifadelerine yer verdi. Peki, Asgari ücrete 2. zam mı gelecek? İşte merak edilenler!
Asgari ücret hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. AK Parti kanadından 2022 asgari ücrete 2. zam yapılmasına dair açıklama geldi. Milyonlar heyecanla asgari ücret zammı hakkında açıklamalara odaklandı. Konuyla alakalı açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ikinci kez asgari ücrete zam yapılabileceğini duyurarak milyonları sevindirdi. Katıldığı canlı yayında açıklama yapan Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Önümüzdeki aylarda asgari ücrette ikinci bir düzenleme yapılabilir." dedi. Peki, Asgari ücrete 2. zam mı gelecek? Asgari ücrete Temmuz ayında ikinci zam mı yapılacak? İşte merak edilenler!
Asgari ücrete ikinci zam sinyali geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ikinci kez asgari ücrete zam yapılabileceğini söyleyerek milyonları heyecanlandırdı.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı bir televizyon programında"Asgari ücrete yılda bir kez yapılıyor, bunun ikiye çıkarılma olasılığı var mı? Altıncı ayda bir düzeltme gibi bir şey olur mu?" sorusuna yanıt verdi.