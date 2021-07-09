Faizsiz kredi fırsatı! 36 ay geri ödeme yok ve başladı, 75.000 TL veriliyor! Elinizi çabuk tutun kaçıyor!

Pandemiden negatif etkilenen imalatçı mikro ve minik şirketlere müteveccih Mayıs ayında uygulanan süratli destek programının ikinci fazına müracaatlar, ilk programı göre azıcık daha esnetilerek başladı. Başkan Erdoğan'ın Nisan sonunda duyurduğu destek programı kapsamında mikro şirketlere 30 bin lira, minik şirketlere 75 bin liraya kadar faizsiz destek verilecek. Geri ödemeler 2024 senesinde başlayacak. Her iş kurmak isteyen Kosgeb'den yararlanamamaktadır. Sanayiyi geliştirme ve destekleme başkanlığı bu konuda bazı kriterler belirlemektedir. Bu destek kredisinden yararlanmak için öncelikle kurumun vermiş olduğu iş kurma eğitiminin alınması gerekmektedir.

09.07.2021 08:54 - Son Güncelleme: 09.07.2021 08:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





