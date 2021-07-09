Faizsiz kredi fırsatı! 36 ay geri ödeme yok ve başladı, 75.000 TL veriliyor! Elinizi çabuk tutun kaçıyor!
Pandemiden negatif etkilenen imalatçı mikro ve minik şirketlere müteveccih Mayıs ayında uygulanan süratli destek programının ikinci fazına müracaatlar, ilk programı göre azıcık daha esnetilerek başladı. Başkan Erdoğan'ın Nisan sonunda duyurduğu destek programı kapsamında mikro şirketlere 30 bin lira, minik şirketlere 75 bin liraya kadar faizsiz destek verilecek. Geri ödemeler 2024 senesinde başlayacak. Her iş kurmak isteyen Kosgeb'den yararlanamamaktadır. Sanayiyi geliştirme ve destekleme başkanlığı bu konuda bazı kriterler belirlemektedir. Bu destek kredisinden yararlanmak için öncelikle kurumun vermiş olduğu iş kurma eğitiminin alınması gerekmektedir.
Faizsiz kredide yeni dönem başlıyor. 3 yıl geri ödemesiz kredi fırsatında Mikroya 30 bin, küçüğe 75 bin lira faizsiz destek verilecek. Nisan sonunda duyurulan KOBİ'lere yönelik 5 milyar liralık faizsiz finansman destek paketinin ikinci fazına yönelik başvuruları daha esnek koşullarda bugün başlıyor. Geri ödeme 2024'te başlayıp 2026'da bitecek. Bu bağlamda COVID-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç işletmeler yararlanacak.
Programın ilk aşamasında pandemiden en çok etkilenen işletmelerden, 2020 yılında 2019'a göre ciro kaybı yaşayanlar yararlanabiliyordu. Desteğin ikinci fazında ciro kaybı şartı kaldırılarak, ciro artışı olmayanların da yararlanması öngörüldü. Yani 2020'de 2019'a göre net satış hasılatı karşılaştırıldığında, gelir artışı olmayan işletmeler bu programdan yararlanabilecekler.
İKİNCİ DESTEK DE ALINABİLECEK
İlk programdan farklı olarak bu kez İşe Devam Kredisinden 250 bin liraya kadar kullanmış olan işletmeler ile daha önce KOSGEB'den girişimcilik kredisi almış olan işletmeler de ikinci destekten yararlanabilecekler. Kamuya olan borcunu yapılandıracağını bildiren işletmelerin başvurusu alınacak, ancak ödeme aşamasında borcun yapılandırıldığı tespit edildikten sonra ödeme yapılacak.
4'ER AY ARAYLA 6 TAKSİT
Arada bankanın olmayacağı destek paketinde, firmaların parası KOSGEB tarafından birbirini takip eden 3 ay içinde ödenecek. Mikro işletmeler 30 bin lira, küçük işletmeler ise 75 bin lira destek alacak. Firmalar bu kredilerin geri ödemesine 2024 yılında başlayacaklar ve 4'ey ay arayla 6 taksitte ödeyecekler. Başka bir ifade ile kredilerin ödemesi 2026 yılında tamamlanmış olacak.