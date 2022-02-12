Faizsiz konut kredisi finansmanı müjdesi! Katılım bankaları yüksek faizi tepetaklak edecek! Ziraat Katılım, Vakıf Katılım...
Konut satışlarında yüksek fiyatlar ve bankaların yüksek faiz oranları nedeniyle ciddi bir azalma yaşandığı ifade ediliyor. Konut kredisi kullanarak hayallerindeki eve kavuşmak isteyenler amacıyla kamu katılım banakları ise yeni faizsiz finansman seçeneklerini duyurmaya başladı. Faizsiz bankacılık bölümünde etkinlik gösteren kamu bankaları yardımıyla kişilerin makul finansman seçeneklerinden yararlanması sağlanıyor. Uygun kar payı oranları ve avantajlarıyla Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'dan bilhassa dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak kampanyalar duyuruldu. İşte en makul konut finansmanları.
Konut Finansmanlarında Yeni Dönem
Ev sahibi olmak isteyenlerin kredi kullanarak yüksek faiz yükü altında ezilmemesi için katılım banakları devreye girdi. 2022 yılında da avantajlı oranları ile faizsiz bankacılık hizmetlerinden yararlanmak isteyenlere özel cazip seçenekler sunan katılım bankaları, düşük kar oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile vatandaşların faizsizi olarak, kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlıyorlar.
Öte yandan gayrimenkul satışlarında da Ocak ayı itibariyle bir önceki aya göre %50'nin üzerinde bir düşüş yaşandığı gözlemlendi. Vatandaşlar ise önümüzdeki dönem için uygun konut kredisi kullanarak ev sahibi olabileceği yöntemleri araştırmaya başladı.
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Ziraat Katılım Konut Finansmanı
Kamu katılım bankaları arasında avantajlı oranları ve faizsiz bankacılık hizmetleri ile vatandaşlara destek olan Ziraat Katılım, vatandaşların bütçelerine uygun kar oranları ile finansman desteği vermeye devam ediyor.