Faizsiz konut kredisi finansmanı müjdesi! Katılım bankaları yüksek faizi tepetaklak edecek! Ziraat Katılım, Vakıf Katılım...

Konut Finansmanlarında Yeni Dönem

Ev sahibi olmak isteyenlerin kredi kullanarak yüksek faiz yükü altında ezilmemesi için katılım banakları devreye girdi. 2022 yılında da avantajlı oranları ile faizsiz bankacılık hizmetlerinden yararlanmak isteyenlere özel cazip seçenekler sunan katılım bankaları, düşük kar oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile vatandaşların faizsizi olarak, kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlıyorlar.