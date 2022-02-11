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Haberler Ekonomi Altın ve döviz varlıklarını Türk Lirası'na dönüştürenlere yönelik vergi istisnasının esasları belirlendi

Altın ve döviz varlıklarını Türk Lirası'na dönüştürenlere yönelik vergi istisnasının esasları belirlendi

Yabancı paraların ve altın hesaplarının Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisnalara yönelik usul ve esaslar belli oldu. Tebliğde, sağlanacak istisnalar çeşitli örneklerle de açıklandı. Bu kapsamda, kur farkı kazançları ile yabancı paralardan bir kısmının Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda sağlanacak istisnanın örnek hesaplamalarına yer verildi. Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülen yabancı paralara ve altın hesaplarına ilişkin istisna uygulanabilecek dönemlerde doğan zararın durumunun yanı sıra söz konusu hesaplardan vadeden önce çekim yapılması halinde neler olabileceği de çeşitli örneklerle paylaşıldı.

11.02.2022 09:47 - Son Güncelleme: 11.02.2022 09:48
Altın ve döviz varlıklarını Türk Lirası’na dönüştürenlere yönelik vergi istisnasının esasları belirlendi

Yabancı paraların ve altın hesaplarının Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisnalara yönelik usul ve esaslar belli oldu.

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Altın ve döviz varlıklarını Türk Lirası’na dönüştürenlere yönelik vergi istisnasının esasları belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Altın ve döviz varlıklarını Türk Lirası’na dönüştürenlere yönelik vergi istisnasının esasları belirlendi

Tebliğde, Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici maddeyle döviz ve altın varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara vergi istisnası sağlanmasına atıf yapılarak, istisna kapsamına açıklık getirildi.

Altın ve döviz varlıklarını Türk Lirası’na dönüştürenlere yönelik vergi istisnasının esasları belirlendi

Buna göre, mükelleflerin 31 Aralık 2021 bilançolarında yer alan yabancı paralar ve altın hesapları ile 1 Ocak 2022'den itibaren açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri istisna kapsamında olacak.

Altın ve döviz varlıklarını Türk Lirası’na dönüştürenlere yönelik vergi istisnasının esasları belirlendi

Söz konusu yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru veya fiyatı üzerinden, kanunda öngörülen süre ve şekilde Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanabilecek.

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