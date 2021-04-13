RAMAZAN İMSAKİYE
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Bilecik'te bulunmuştu! 3,5 milyon onsluk altın madeninde yeni gelişme

Geçtiğimiz aylarda Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait altın sahasında tespit edilen 3 milyon 500 bin onsluk altın rezervinde yeni bir gelişme yaşandı. Bölgede çalışmalar sürerken, yetkililer yıllık 6-7 ton altın üretimi planlandığını duyurdu.

13.04.2021 13:47 - Son Güncelleme: 13.04.2021 13:47
Bilecik'te bulunmuştu! 3,5 milyon onsluk altın madeninde yeni gelişme

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Gübretaş'a ait sahada 3,5 milyon onsluk altın kaynağı tespit edilmesi kentte memnuniyetle karşılanmıştı.

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Bilecik'te bulunmuştu! 3,5 milyon onsluk altın madeninde yeni gelişme

Şimdi ise Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraki GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ ile Ziraat Bankası arasında, Söğüt Altın Madeni Projesi'ndeki altın kaynağının ülke ekonomisine kazandırılması için iş birliği ve kredi sözleşmesi yapıldı.

Bilecik'te bulunmuştu! 3,5 milyon onsluk altın madeninde yeni gelişme

Söğüt Altın Madeni Projesi'nin hazırlık safhasına ilişkin iş birliği ve kredi sözleşmesine imzalar, Tarım Kredi Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın katıldığı törenle Tarım Kredi binasında atıldı.

Bilecik'te bulunmuştu! 3,5 milyon onsluk altın madeninde yeni gelişme

Poyraz, törende yaptığı konuşmada, Söğüt Altın Madeni özelinde Ziraat Bankası ile sürdürülen iş birliğini daha ileriye taşıma noktasında bir protokol imzaladıklarını söyledi.

Bilecik'te bulunmuştu! 3,5 milyon onsluk altın madeninde yeni gelişme

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'nin Türk tarımının en önemli aktörleri arasında yer aldığını belirten Poyraz, iki kuruluşun da tarımın finansmanı noktasında aktif rol aldığına dikkati çekti.