Bilecik'te bulunmuştu! 3,5 milyon onsluk altın madeninde yeni gelişme
Geçtiğimiz aylarda Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait altın sahasında tespit edilen 3 milyon 500 bin onsluk altın rezervinde yeni bir gelişme yaşandı. Bölgede çalışmalar sürerken, yetkililer yıllık 6-7 ton altın üretimi planlandığını duyurdu.
13.04.2021 13:47
- Son Güncelleme: 13.04.2021 13:47
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Gübretaş'a ait sahada 3,5 milyon onsluk altın kaynağı tespit edilmesi kentte memnuniyetle karşılanmıştı.
Şimdi ise Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraki GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ ile Ziraat Bankası arasında, Söğüt Altın Madeni Projesi'ndeki altın kaynağının ülke ekonomisine kazandırılması için iş birliği ve kredi sözleşmesi yapıldı.
Söğüt Altın Madeni Projesi'nin hazırlık safhasına ilişkin iş birliği ve kredi sözleşmesine imzalar, Tarım Kredi Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın katıldığı törenle Tarım Kredi binasında atıldı.
Poyraz, törende yaptığı konuşmada, Söğüt Altın Madeni özelinde Ziraat Bankası ile sürdürülen iş birliğini daha ileriye taşıma noktasında bir protokol imzaladıklarını söyledi.
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'nin Türk tarımının en önemli aktörleri arasında yer aldığını belirten Poyraz, iki kuruluşun da tarımın finansmanı noktasında aktif rol aldığına dikkati çekti.