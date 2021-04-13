Bilecik'te bulunmuştu! 3,5 milyon onsluk altın madeninde yeni gelişme

Şimdi ise Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraki GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ ile Ziraat Bankası arasında, Söğüt Altın Madeni Projesi'ndeki altın kaynağının ülke ekonomisine kazandırılması için iş birliği ve kredi sözleşmesi yapıldı.