Faizsiz destek müjdesi geldi! İsteyene hızlıca 30 bin lira veriliyor! İşte geri ödeme planı

Küçük işletmelere ve teknoloji tabanlı girişimlere 30 bin TL'den başlayan faizsiz fırsat desteği için son güne girildi. Girişimciye yapılan ödemeler devam ediyor. Ülkemizde pek çok kişi kendi işini kurmak istiyor ve mevcut işletmeler çeşitli destek fırsatlarını merak ediyor. İş hayalleri hibe desteklerle kolayca hayata geçiyor. Hükümet, pandemiden etkilenen küçük işletmelere ve teknoloji tabanlı girişimlere desteğini artırarak sürdürüyor. İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız yararlanacak. Başvuru için ise son saatlere girildi. Binlerce başvuru gelen desteğin geri ödemesi 2024 yılında başlayacak.

09.07.2021 18:26 - Son Güncelleme: 09.07.2021 18:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





