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Faizsiz destek müjdesi geldi! İsteyene hızlıca 30 bin lira veriliyor! İşte geri ödeme planı

Küçük işletmelere ve teknoloji tabanlı girişimlere 30 bin TL'den başlayan faizsiz fırsat desteği için son güne girildi. Girişimciye yapılan ödemeler devam ediyor. Ülkemizde pek çok kişi kendi işini kurmak istiyor ve mevcut işletmeler çeşitli destek fırsatlarını merak ediyor. İş hayalleri hibe desteklerle kolayca hayata geçiyor. Hükümet, pandemiden etkilenen küçük işletmelere ve teknoloji tabanlı girişimlere desteğini artırarak sürdürüyor. İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız yararlanacak. Başvuru için ise son saatlere girildi. Binlerce başvuru gelen desteğin geri ödemesi 2024 yılında başlayacak.

09.07.2021 18:26 - Son Güncelleme: 09.07.2021 18:26
Faizsiz destek müjdesi geldi! İsteyene hızlıca 30 bin lira veriliyor! İşte geri ödeme planı

Faizsiz destek müjdesi geldi! İsteyene hızlıca 30 bin lira veriliyor. Kendi işini kurarak rahat bir şekilde ticarete atılmak isteyen insanların sayısında gün geçtikçe artış yaşandığı görülüyor. Aynı zamanda ülkemizde girişimcilere ve işletmesi olanlara pek çok destek sağlanıyor. Devlet tarafından sağlanan bu destekler merak ediliyor ve yapılan son destekler akıllarda yer ediniyor. KOSGEB'in Hızlı Destek Programı'nın ikinci etabı için artık son saatlere girildi. Destek için başvurular 9 Temmuz'da sona erecek.

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Faizsiz destek müjdesi geldi! İsteyene hızlıca 30 bin lira veriliyor! İşte geri ödeme planı

MİKROYA 30 BİN, KÜÇÜK İŞLETMEYE 75 BİN TL

Pandemiden etkilenen işletmelere yönelik Hızlı Destek Programı'na başvuru için son 3 güne girildi. Mikro ölçekli işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liraya kadar faizsiz destek sağlanacak.

Faizsiz destek müjdesi geldi! İsteyene hızlıca 30 bin lira veriliyor! İşte geri ödeme planı

KOSGEB'in Hızlı Destek Programı'nın ikinci etabı için son saatlere girildi. Destek için başvurular 9 Temmuz'da sona erecek.

Faizsiz destek müjdesi geldi! İsteyene hızlıca 30 bin lira veriliyor! İşte geri ödeme planı

Mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektöründeki yenilikçi genç işletmelere 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı' kapsamında sermaye desteği sağlanacak.

Faizsiz destek müjdesi geldi! İsteyene hızlıca 30 bin lira veriliyor! İşte geri ödeme planı

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Ödemeler 3 taksitte yapılacak. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan işletmenin aktif olduğu ve istihdamını Mart 2020'deki seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecek.