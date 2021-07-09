Faizsiz destek müjdesi geldi! İsteyene hızlıca 30 bin lira veriliyor! İşte geri ödeme planı
Küçük işletmelere ve teknoloji tabanlı girişimlere 30 bin TL'den başlayan faizsiz fırsat desteği için son güne girildi. Girişimciye yapılan ödemeler devam ediyor. Ülkemizde pek çok kişi kendi işini kurmak istiyor ve mevcut işletmeler çeşitli destek fırsatlarını merak ediyor. İş hayalleri hibe desteklerle kolayca hayata geçiyor. Hükümet, pandemiden etkilenen küçük işletmelere ve teknoloji tabanlı girişimlere desteğini artırarak sürdürüyor. İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız yararlanacak. Başvuru için ise son saatlere girildi. Binlerce başvuru gelen desteğin geri ödemesi 2024 yılında başlayacak.
Faizsiz destek müjdesi geldi! İsteyene hızlıca 30 bin lira veriliyor. Kendi işini kurarak rahat bir şekilde ticarete atılmak isteyen insanların sayısında gün geçtikçe artış yaşandığı görülüyor. Aynı zamanda ülkemizde girişimcilere ve işletmesi olanlara pek çok destek sağlanıyor. Devlet tarafından sağlanan bu destekler merak ediliyor ve yapılan son destekler akıllarda yer ediniyor. KOSGEB'in Hızlı Destek Programı'nın ikinci etabı için artık son saatlere girildi. Destek için başvurular 9 Temmuz'da sona erecek.