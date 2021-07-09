Eşsiz fırsatlar tek tek belli oldu! 12 saat içerisinde direkt hesaplarda! 9 Temmuz ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları

Temmuz ayının ilk günleriyle kredi faiz oranlarındaki son durum en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Yeni ayla bankaların indirime gidip gitmeyeceği bir soru işareti olarak akıllarda kaldı. Kredi çekmek isteyenler bu minvalde bankaların yeni fırsatlarını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını takip edenler ona göre tercih yapacak. Ayın ilk günlerinde çeşitli alanlarda kullanmak üzere kredi çekme fikri olanlar yeni kampanyalarını mercek altına aldı ve bu doğrultuda da yeni teklifler peş peşe gelmeye başladı. Her ay en uygun kampanya ve tekliflerini müşterilerine sunan bankalar arasında yeni ayın ilk günlerinde rekabet kızıştı.

09.07.2021 22:29 - Son Güncelleme: 09.07.2021 22:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





