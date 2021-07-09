1500-3500 TL arasında değişiyor! BİM, A101, Carrefour, Migros küçükbaş büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?
En ucuz kurbanlık fiyatları 2021! BİM, A101, Migros, Carrefour kurbanlık fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Büyükbaş küçükbaş kurban fiyatı ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar kurban pazarlarına giderek kesecekleri kurbanı seçmeye başladı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler 2021 yılı en ucuz kurbanlık fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Üreticilere göre kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan başlıyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan marketlerden de kurbanlık satın alabilirsiniz. İşte; BİM, A101, Migros, Carrefour büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları!
Büyükbaş küçükbaş kurban fiyatı ne kadar? BİM, A101, Migros, Carrefour en ucuz kurbanlık fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Kurban almak ve ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar bu yıl kurbanlık piyasasındaki fiyatları araştırıyor. Üreticilerden alınan bilgiye göre, küçükbaş kurbanlık fiyatları 1500-3500 lira arasında değişiyor! Peki, BİM, A101, Migros, Carrefour kurbanlık fiyatları ne kadar?
CARREFOUR KURBANLIK FİYATI!
Ürünlerini müşteriyle buluşturan marketlerden CarrefourSA, farklı kurbanlık paketi seçenekleri sunuyor.
CarrefourSA, en az 17 kilogramlık sakatat dahil "Kıvırcık Koç Kurban Paketi"ni 1950 liradan satıyor. Büyükbaş kurbanlıkta ise en az 20 kilogramlık bir hissenin fiyatı 2050 lira olarak belirlendi.
Büyükbaş kurbanlık etlerini bayramın 4. günü teslim almak isteyen müşterilere özel indirim uygulanıyor. Bayramın son günü yapılacak teslimat için ise hisse fiyatı 1950 lira olarak belirlendi.
Kesilen kurbanlıkları müşterilerin adreslerine ücretsiz teslim edecek olan CarrefourSA, anlaşmalı bankaya ait kredi kartına indirim ve 9 taksit imkanı sunuyor.
MİGROS KURBANLIK FİYATI!
Migros marketlerde kurbanlıkların satışı başladı. Ücretsiz teslimat hizmeti sunacağını açıklayan Migros, en az 12 kilogramlık kurbanlık koçu 1795 liradan, 16 kilogramlık koçu 1950 liradan alıcıyla buluşturuyor.
Migros, büyükbaş kurbanlıkta ise minimum 25 kilogram sakatatsız kemiksiz et olan bir hissenin fiyatını 2295 lira olarak belirledi.