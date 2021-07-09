1500-3500 TL arasında değişiyor! BİM, A101, Carrefour, Migros küçükbaş büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

En ucuz kurbanlık fiyatları 2021! BİM, A101, Migros, Carrefour kurbanlık fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Büyükbaş küçükbaş kurban fiyatı ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar kurban pazarlarına giderek kesecekleri kurbanı seçmeye başladı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler 2021 yılı en ucuz kurbanlık fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Üreticilere göre kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan başlıyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan marketlerden de kurbanlık satın alabilirsiniz. İşte; BİM, A101, Migros, Carrefour büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları!

09.07.2021 16:41 - Son Güncelleme: 09.07.2021 16:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





